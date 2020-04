Baggårdsjazz transmitteres live

Den anden virtuelle koncert følges op i dag lørdag 25. april kl. 14 til 15.30, når Spirit of New Orleans underholder i gården ved ejendommen Østergade 9-11. Desværre er der stadig forbud mod, at mere end 10 personer forsamles, og derfor kan klubben ikke invitere nogen til at komme og overvære koncerterne. Klubben foreslår, at I rydder stuegulvet, så der bliver plads til at danse, og at I følger transmissionerne af koncerterne.