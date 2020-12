Se billedserie Bagermester Ole Caffell og hans medarbejdere står klar til at svare på spørgsmål om julebag. Foto: KonditorBager A/S

Bagermester afslører: Dette er en den mest populære julesmåkage

Næstved - 02. december 2020 kl. 18:20 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen

Lune klejner, sprøde brunkager og søde vaniljekranse. Så smager det af jul. Men hvad skal der egentlig til for, at årets julesmåkager bliver lige så gode som dem, bageren laver?

Det spørgsmål har bagermester i KonditorBageren i Fuglebjerg, Ole Caffell, tænkt sig at hjælpe sine kunder med at besvare.

Han har valgt at stille sin faglige viden til rådighed i hele december måned, hvor kunderne kan komme og få gode råd om årstidens bagværk.

- Det kræver erfaring, gåpåmod og et godt håndelag at lave gode og velsmagende julesmåkager, og vi hjælper gerne til, at folks jul kommer til at smage ekstra godt, siger han.

Den mest populære Der er ingen tvivl om, hvilken julesmåkage, der er mest populær.

- Det er helt afgjort vores brunkager, siger Ole Caffell og fortsætter.

- Og folk spørger os tit, hvilke krydderier vi bruger, fordi de gerne vil kunne lave dem selv. Artiklen fortsætter under billedet

Brunkagen er den mest populære julesmåkage hos KonditorBageren i Fuglebjerg. Et godt tip er at bage småkagerne ved en lavere temeratur. Foto: KonditorBager A/S

Der er også stor efterspørgsel på de lidt mere fedtede af slagsen.

- Vores klejner og berlinere er også populære her op til jul, siger han.

Helt generelt skal man vælge gode og velsmagende råvarer, sætte god tid af til bagningen og have alle ingredienserne klar, mener Ole Caffell.

Tips til brunkager Rul dejen i aflange "ruller" med den ønskede diameter og lad den stå i fryseren natten over. Næste dag skæres dejen i helt tynde skiver, hvilket er nemmest, hvis den kun er meget let optøet.

I dejen bør du bruge smør, da det giver den helt rigtige smag. Nødderne, der skal i brunkagen, får også en bedre smag, hvis du rister dem på forhånd.

Her kan man både bruge hasselnødder eller mandler alt efter præference.

Brunkagen skal bages på en lavere temperatur end andre småkager. Det bedste resultat opnås ved cirka 180 grader i omkring otte minutter, men bagetiden afhænger af ovnen og kagernes tykkelse.

Tips til klejnen Ligesom med brunkagen er det bedst at lave dejen dagen før, og her skal der ikke spares på citronen. Når klejnen skal formes, skal de ikke laves for tykke, da det giver større risiko for, at kagen bliver tør.

Ved kogningen skal du holde godt styr på temperaturen af olien, som skal holdes præcis ved 180 grader under hele tilberedningen.

Hvis den svinger bare 10 til 20 grader, går det udover kvaliteten. Du kan i princippet bruge alle olier, og du kan også koge klejnerne i svinefedt, der dog afgiver en karakteristisk smag, som nogle elsker og andre ikke.

Når klejnerne lægger sig i overfladen, skal de vendes, så kagerne kan få en gylden farve på begge sider.

Herefter tager du klejnerne op af gryden og lægger dem på et viskestykke eller køkkenrulle, der kan tage den overskydende olie. Artiklen fortsætter under billedet

I en god klejne skal der ikke spares på citronen, og så må den ikke blive for stor. Foto: KonditorBager A/S

Tips til vaniljekransen Vaniljekransen stiller krav til, at du har det rigtige udstyr, men derudover er det let at nå i mål med et smukt og velsmagende eksemplar.

I dejen bør du altid bruge smør og mandler eller mandelmel. Og vælg også altid de noget dyrere vaniljestænger fremfor vaniljesukker. Det sikrer den rigtige og gode smag.

Når vaniljekransen skal formes, kan du bruge en sprøjtepose eller køre dejen gennem en gammeldags kødhakker. Til sidst bager du kransene ved cirka 210 grader, til de er gyldne - husk at holde godt øje med ovnen.

Det kan godt betale sig at give lidt ekstra for vaniljestængerne, hvis man vil have nogle rigtig gode vaniljekranse. Foto: KonditorBager A/S

