Se billedserie Direktør i Fuglebjerg Kistefabrik, Hanne Elsner, producerer en kiste i pap. Den er langt mere bæredygtig end den traditionelle hvide kiste. Fotos: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Bæredygtig afsked: Sig farvel til verden i en kiste af pap Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Bæredygtig afsked: Sig farvel til verden i en kiste af pap

Næstved - 04. juli 2021 kl. 06:08 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Pap eller bambuskister, genbrugsgravsten og økologiske blomster fra friland. Det er det nye i folkekirkens bestræbelser på at gøre den sidste rejse mere grøn og klimavenlig.

Det kom frem, da en lang række aktører fredag havde sat hinanden stævne på Østre Kirkegård, hvor Næstved Provsti afholdt workshop om bæredygtig afsked.

- Det er ikke noget, der fylder for de fleste, når de har mistet et familiemedlem. Men vi mærker en stigende tendens, især hos yngre, om også at tænke klimaet ind i den sidste afsked, fortæller gartner på Herlufsholm Kirkegård, Jill Holst Dalsgaard.

Reelt er der ingen der ved, hvor meget folkekirken med dens knap 2.400 kirker, dens præste- og sognegårde samt jordbesiddelser på i alt 11.000 hektar belaster klimaet. Derfor giver det mening at tænke bæredygtigt - også på livets sidste rejse, fremgik det af workshoppen i Østre Kapel.

Sig farvel med en bæredygtig kiste En af dem, der har tænkt over tingene er direktør i Fuglebjerg Kistefabrik, Hanne Elsner. Hun er eneforhandler af papkister på det danske marked. Det handler om den såkaldte Orbit-kiste, der består af 80 procent mindre træ end en traditionel kiste. Den er fri for lak og maling, er 100 procent nedbrydelig og vejer kun 12 kilo.

- Allerede nu mærker vi en stigende efterspørgsel på kister af pap. Og i næste generation tror jeg på et regulært gennembrud for den slags kister. Det handler jo om dem, der ikke kunne drømme om at gribe ud efter en plasticpose i supermarkedet, men som i stedet medbringer deres eget indkøbsnet. De vil også bisættes bæredygtigt, siger Hanne Elsner.

Prismæssigt er der ikke den store forskel på papkisten og den traditionelle hvide trækiste, så Hanne Elsner opfordrer familierne til at tale sammen og tage stilling til døden inden det er for sent.

Genbrugsgravsten er populære Genbrug af gravsten er også noget der gavner miljøet. I dag er der flere stenhuggere som tilbyder at lave gravsten til kirkegården af gamle gravsten. De kommer fra mere end 100 forskellige kirkegårde, som har fået dem i overskud, når gravstedet er udløbet, typisk efter 25 år.

Blomsterne er også værd at tænke over. I dag bruger vi typisk afskårne blomster, dyrket i Kenya, Sydamerika eller Holland. De efterlader et stort CO2-aftryk. Derfor lød opfordringen fredag om også at tænke bæredygtigheden ind i den sidste afsked.

- Danske blomster fra friland, gerne økologiske, er en mulighed om sommeren, men selvfølgelig sværere at få fat på om vinteren, fremgik det af workshoppen arrangeret af Næstved Provsti.

Kistebegravelser er bedst for miljøet Endelig er det værd at overveje om du skal kremeres eller kistebegraves. Ved en kremering er CO2-aftrykket nemlig 17 kilo højere end ved en kistebegravelse, lød budskabet i Østre Kapel.

- Vi kommer aldrig til at diktere, hvordan folk vil sige farvel til deres pårørende. Men vi kan bruge workshoppen til at lade os inspirere og dermed i god tid fortælle de pårørende, hvad der er muligt når livet sidste rejse skal være mere bæredygtig, fortæller Jill Holst Dalsgaard fra Herlufsholm Kirkegård.