Bækkeskov Gods er solgt til milliardær-familie

Familieoverhovedet Peter Zobel, der døde i sensommeren 2017, købte godset for 50 millioner kroner i 1996. Siden blev der lånt op mod 100 millioner kroner i godset, og blandt andet derfor ville familien gerne have det afhændet.

Nu er godset så solgt videre, og køberen er selskabet Bækkeskov Gods A/S, som blev stiftet i januar, og hvis ejer er Michael Immanuel Jebsen, der er en del af milliardær-familien Jebsen. Han kommer dog ikke til at flytte til godset selv, for han bor ligesom resten af sin familie i Hong Kong. Familien Jebsen har ud over en stor formue også et nært forhold til kongefamilien.