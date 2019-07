Overhold kravene, eller det blå flag kan ryge i fire år.

Badevandet er i topform

Næstved - 21. juli 2019 kl. 14:12 Af Bjarke Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommeren er over os, og det frister mange til at hoppe en tur i bølgen blå. Og det kan folk roligt fortsætte med at gøre, lyder det fra Margrethe Pedersen, miljøtekniker i kommunens Team Vand og Natur.

Læs også: Det Blå Flag er tilbage i ferieland

- Badevandet er i topkvalitet. Vi har absolut ingen bekymringer over badevandskvaliteten, siger hun.

Hun tilføjer, at den usædvanligt tørre sommer sidste år krydret med regnskyl i august gav nogle målinger på Klinteby Strand, hvor badevandets indhold af tarmbakterierne e-coli og enterokokker var langt over grænseværdierne for badevand.

- Det var et meget atypisk år. De høje værdier fra Klinteby skyldes formentlig et regnskyl, der har skabt nogle udledninger fra et dræn, siger hun.

Den type målinger skal man efterhånden kigge grundigt i bakspejlet for at få øje på.

En midlertidig badeadvarsel på Klinteby som følge af de høje målinger er siden afløst af smileyer over hele linjen, når man kaster et blik på status for badevandet på kommunens hjemmeside.

Næstved Kommune har én strand med blåt flag - Enø Strand. Kravene til blåt flag rækker længere end de skrappe krav til badevandet.

- Det er slet ikke nok bare at have rent vand. Der er også krav om toiletter og livreddere, siger Margrethe Pedersen.

For at beholde det blå flag, skal stranden løbende overholde krav om badevandskvalitet og faciliteter på land. Ellers kan konsekvenserne ende med at blive langvarige.

- Et af kravene for at få blåt flag er, at kvaliteten skal dokumenteres fire år tilbage. Der kan være enkeltstående hændelser, hvor en kommune finder kilden og bringer kvaliteten i orden, men er en strand først røget i den sorte bog, så ryger den i karantæne i fire år, siger Bjarke Lembrecht Frandsen, konsulent i Friluftsrådet.

Friluftsrådet er den myndighed, der hvert år godkender - eller afviser ansøgninger om at hejse blå flag.

