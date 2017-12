BUPL langer ud af borgmester i omstridt fyringssag

- Så vidt, jeg er orienteret, må den politiske ledelse i kommunen ikke blande sig i personalesager på den måde, det er sket her. Det efterlader en bekymring om, hvor vidt det her handler om at lukke munden på medarbejdere, der giver deres mening til kende på en kritisk måde. Jeg forventer, at borgmesteren står frem og forklarer, hvad der er sket, siger Betina Vincent Andersen.

- Det er desværre ikke ukendt, at mange offentligt ansatte oplever, at ytringsfriheden i kommunerne har trange kår. Det sætter sager, som den her, desværre en tyk streg under. Vi håber, at byrådet tager det her op og sender et klart signal til medarbejderne i kommunen om, at kritik er velkommen, og at man ikke vil se flere af den type sager, siger Betina Vincent Andersen.