Undersøgelsen viser blandt andet, at pædagogerne mangler tid til omsorg og tid til at større sårbare og udsatte børn. Illustration: BUPL

BUPL-formand: Det er alarmerende

Personalet står i perioder dagligt alene med en gruppe børn og føler ofte, at de mangler hænder. Der er ikke tid til nærvær og omsorg, og der er for mange børn pr. voksen. Derfor ender det ofte med brandslukning i stedet for en pædagogisk aktivitet med børnene.

Fire ud af fem pædagoger oplever, at der ikke er personale nok til at løse det pædagogiske arbejde med børnene i Næstved Kommunes daginstitutioner.

