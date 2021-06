Se billedserie Jonas Dorph og Peder Broager, far og søn, er begge vokset op med autisme i familien. Derfor brænder de for at gøre en forskel i Herlufmagle. Fotos: Kim Palm

Autister skal drive konferencecenter

Næstved - 28. juni 2021 kl. 04:45 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

På motorvejen lige syd for Vejle blev hverdagen med ét forandret for Peder Broager og hans søn, Jonas Dorph.

De sad begge i vellønnede jobs i automationsbranchen og havde netop stillet nye maskiner op hos mejerigiganten Arla.

Så var det, de så hinanden i øjnene, og Jonas spurgte:

- Far, er det det her, vi skal bruge resten af livet på?

Samme eftermiddag kontaktede de en ejendomsmægler, der havde sat Jehovas Vidners store stævnehal til salg. Rammerne var perfekte, så de brugte hver en klink og skabte drømmen om en skole: Pederskolen - et specialtilbud for autister - i den kæmpemæssige gule murstensbygning lige nord for Herlufmagle.



Det 30.000 kvadratmeter store bygningskompleks tæller blot fem elever. Men drømmen er Danmarks første konferrencecenter, drevet af autister. Foto: Property Sales

- Alt for mange autister ender på førtidspension som 25-årige. Det er spild af talent, så målet er at skabe glade, ranke og selvsikre elever her på Pederskolen, fortæller grundlægger Peder Broager.

Autisme for livet Han ved, hvad han taler om.

Hans egen søster har autisme, og den ene af hans fire sønner er også hårdt ramt.

Derfor brænder der en indre ild i Peder og sønnen Jonas, og selvom opstarten har været bøvlet, midt i en coronatid, er rammerne på plads, og de første fem elever er stemplet ind til mødet med en helt anden form for pædagogik end den, de er vant til.

- Her ser vi talentet fremfor problemet. Vi skal turde se styrkerne og potentialerne i unge med autisme. En skole med fokus på tryghed, ordentlighed og høj faglighed. Vi har lige købt robotter, som eleverne selv skal programmere. Planen er at give dem en elektrikeruddannelse. Det er de gode til, siger Peder Broager.

Det er ikke af storhedsvanvid, han har døbt skolen Pederskolen, men som en anerkendelse af en af de største pionerer inden for autisme, Sofie Madsen, der grundlagde Danmarks første skoletilbud for autister, Sofieskolen, i Bagsværd i 1964.

Her er visionen Lige nu er der som nævnt blot indskrevet fem elever i et bygningskompleks på 30.000 kvadratmeter med et indendørsareal på 9.000 kvadratmeter, som bl.a. tæller tre boliger, to gæsteboliger, to stævnehaller, industrikøkken, to store spisesale, kontorer, møderum og 100 toiletter. Det kan lyde voldsomt, men for Jonas og Peder er det blot første skridt i en vision, der er ved at tage form.

- Vi vil etablere Danmarks første kongrescenter og konferencecenter drevet af autister. Efter sommerferien får vi flere elever, og planen er, at de mindst bogligt stærke elever skal være med til at drive kongrescenteret, mens de mere bogligt stærke får en teknisk uddannelse, fortæller Jonas Dorph, mens han viser rundt i den tidligere stævnehal, der rummer 950 siddepladser, komplet med dåbskar foran alteret.

- Det er vigtigt for os at understrege, at vi har intet med Jehovas Vidner at gøre. Men når det er sagt, så har de vist enorm imødekommenhed og interesse for projektet. Vi fik således inventar for tre millioner kroner med i handlen, og alt var bare funklende flot og velholdt ved overdragelsen, fortæller Jonas Dorph.

For at kunne realisere drømmen om et skoletilbud og et kursus-, kongres- og konferencecenter drevet af autister, har kommunen været behjælpelig med en landzonetilladelse. Og far og søn har kun mødt velvilje, når de har bedt kommunen om hjælp.

- Næstved Kommune har været meget imødekommende og ydet praktisk hjælp med alle de ting, vi ikke selv havde forstand på, så nu er vi klar til at realisere drømmen, lyder det fra både far og søn.

Første aftaler i hus Under corona-nedlukningen har de kontaktet massevis af firmaer for at høre, om de ville afholde deres kommende konferencer i Herlufmagle.

- Vi har ikke prøvet sådan noget før og følt os som nogle værre brugtvognsforhandlere. Men nu er der hul igennem. Flere firmaer har vist interesse, og de første aftaler er i hus, fortæller Peder Broager.

Peugeot og Citroën har således meddelt, at de er klar til at afholde deres kommende bilpræsentation i Herlufmagle - i et kongrescenter drevet af autister, som snart får mulighed for at ranke ryggen og byde firmaer velkomne.

- Vi overvejer også at lave en bar, når der kommer gæster. Det er næppe helt i Jehovas ånd, men vi håber på tilgivelse i en god sags tjeneste, siger Peder Broager.

