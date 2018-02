Auktionshus ramt af IT-bøvl

End ikke et hammerslag på 100 kroner for en cykel, havde nogen interesse. Ingen ville købe katten i sækken.

- Jeg havde håbet på nogle helt andre priser. I har ry for at have kassen her i Næstved, sagde indehaver og auktionarius i Sjællands Auktionshus, Benny Marott, i et forsøg på at løfte stemningen.