Arrangør: Canonball-festivalen er i den grad kommet for at blive

De tre arrangører fre venstre Erling Daell, Frederik Schnoor og Michael H. Andersen kalder den nye festival for Canonball, og navnet skal forstås som en rock-kanonkugle støbt af de tre venners kollektive fascination af de sidste 50 års rock. Når de skal være helt ærlige, er de tre excentrikere med hang til rock?n?roll, nostalgi og fest. Cannonball er skabt af rockfans for rockfans, slår de fast.

Næstved - 03. august 2021 kl. 08:45 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Det skal være en fest. En fest som sætter streg under, at nu er langt de fleste coronarestriktioner ophævet, og at det nu er muligt at samle op til 5000 mennesker og hører noget musik og hygge sig.

Det fortæller Michael H. Andersen, der er den ene af de tre arrangører af Canonball. De to andre er Erling Daell og Frederik Schnoor.

Canonball er skabt af rockfans for rockfans, mener de tre, og planen er, at Canonball skal vende tilbage år efter år.

Vi elsker rock Det er de danske rocklegender DAD, der er hovednavnet, mens veteranerne The Sandmen står næst på listen. Også danske Kellermensch er med, måske ukendt for de fleste, men det varer nok ikke længe, når de først får spredt deres mørkemands-rock.

Der er også en stribe andre bands, der er med til at skabe 12 timers rockmusik på plænen i Holsted lørdag 4. september kl. 12-24.

- DAD er en no brainer. En naturlig headliner, siger Michael H. Andersen om valget af det største danske rockband gennem en menneskealder.

Han er selv fra Næstved og har planer om mere, og ideen til Canonball fik han i maj. Efter at have tygget lidt på ideen kontaktede han forretningsmanden Erling Daell, som han kender fra andre sammenhænge, for at høre om han var med på ideen. Det var han. Herefter fik de Frederik Schnoor med på vognen - en mand med stor erfaring i at arrangere festivaler. Artiklen fortsætter under billedet.

DAD er hovednavnet på Næstveds nye endags-festival Canonball. Pressefoto

- Vi elsker alle tre rock, siger Michael H. Andersen, der selv er musiker, direktør på sit eget pladeselskab og koncertarrangør.

Nu manglede de bare en headliner, og så ringer man til DAD, som heldigvis sagde ja tak, selv om bandet har stået på scenen på Refshaleøen på Amager tidligere på aftenen.

- Det har de gjort før. Da kørte de fra en koncert på Fyn direkte til scenen på Copenhell, siger Michael H. Andersen og indskyder, at Kellermensch er med, fordi han synes, de er megafede.

De kontaktede også den danske superguitarist Søren Andersen, som også var med på ideen. Så rullede rocktoget, og de resterende bands kom med hen ad vejen.

Koldt øl og varm mad Michael Andersen er selv i underholdningsbranchen på godt og ondt, og det seneste stykke tid har det mest været på ondt på grund af coronapandemien, og derfor er han så glad over, at det er lykkedes at stable Canonball på benene.

- Det har været så svært at sælge noget og at optræde, siger han.

Da han præsenterede ideen for Næstved Kommune, endte sagen på borgmester Carsten Rasmussens(S) bord, og to dage senere var tilladelsen på plads. Politiet var lige så samarbejdsvillige, fortæller han.

- Der var kort fra ide til handling, siger han.

Det har så også betydet, at der er kortere tid til at sælge billetter, men han er fortrøstningsfuld. Der er plads til 5000 mennesker på pladsen, men hvis de sælger 1500-2000, så kommer de ud af festivalen med skindet på næsen.

De spiller på Canonball Program

DAD



The Sandmen



Kellermensch



Bonafide (SE)



VA Rocks (SE)



Grumpynators



Soren Andersen



The Courettes



Lucer



Columbian Neckties



Junkyard Drive



Timechild

- Det er min første store festival, men vi har nogle proffe folk i ryggen, som har arrangeret koncerter med Stones og andre store festivaler. Det bliver en dag fyldt med rock'n'roll, siger han.

Det er to scener, en stribe madboder og masser af koldt øl, lover han.

Kulturlandkortet De tre arrangører har valgt Næstved, fordi det kunne lade sig gøre, og Michael H. Andersen fortæller, at det kunne andre lære noget af. Han er meget imponeret over det velvillighed og fleksibilitet de har oplevet i forbindelse med Canonball-ideen.

De forventer, at der kommer folk fra store dele af Danmark, og der er arrangeret busture fra København.

- Det er ved at gå op for folk, at der ikke er så langt til Næstved, siger han.

Derfor er de tre heller ikke bange for at lade Canonball blive en tilbagevendende begivenhed, og Michael H. Andersen er begyndt at drømme.

- Nå de kan få de store udenlandske bands til Jylland. Jeg har set Bon Jovi og Def Leppard..... Tænk, hvis Aerosmith eller Deep Purple kommer til Næstved, siger han og slår fast, at Næstved skal tilbage på kulturlandkortet.

Nu er der et helt år til næste Canonball, og det betyder bedre tid til forberedelse, og til den tid er flere af de store bands nok ude på landevejene igen med grænseoverskridende turneer.

Billetterne til Canonball koster fra 599 kroner og kan købes på billetto.dk

The Sandmen ramte den danske rockscene i slutfirserne, og de er her stadig med den karismatiske Allan Vegenfeldt i spidsen. Pressefoto