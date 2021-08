Arkitekturprisen er aflyst i år

Dels er det svært at finde nye skønne huse hvert eneste år og især er der brug for flere lokalplaner til alle de byggeprojekter, der vælter ned over kommunen. Derfor aflyses årets præmiering af spændende arkitektur og pengene - 50.000 kroner - overføres i stedet til den afdeling, der kæmper for at komme ned i bunken af lokalplaner, som er forudsætningen for at der kan bygges nyt rundt omkring i kommunen.