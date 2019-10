Arkitekterne Birgit Rasmussen og Poul Qvist Hansen opfordrer byrådet til at bygge svømmehallen i havnen. Foto: Robert Andersen

Arkitekter: Svømmehal på havnen gør byen unik

Næstved - 28. oktober 2019

Havnen og bymidten vil blive noget helt enestående, hvis altså byrådet tør træffe den rigtige beslutning.

Det mener to lokale arkitekter.

Havnens skelsættende beslutning om udflytning af havnen skaber en historisk mulighed for en unik udvikling af den helt centrale del af Næstved By. Det var her, det hele startede og det forpligter.

Det mener Næstved-arkitekterne Birgit Rasmussen og Poul Qvist Hansen fra Casa.

- Der er en mulighed for at skabe noget helt enestående. Når man flytter erhvervshavnen, vil der enten opstå et vakuum eller et magnetfelt, siger Birgit Rasmussen.

De to opfordrer byrådet til at droppe alle planer om at placere Næstveds kommende store svømmehal til 162 millioner kroner i et planlagt byggeri ved Stenlængegård. En svømmehal er et alt for vigtigt byggeri til en sådan placering - et landmark.

Placér den nye svømmehal ved havnen - meget gerne på Midtermolen - og skab en enestående bymæssig kvalitet. En placering på havnen tæt på bymidten vil understøtte byrådets ønske om at styrke bymidten, slår de fast.

Arkitekterne, mener, at boligerne bliver mere attraktive, naboskabet vil understøtte flere kulturelle og sportslige aktiviteter og fællesskaber.

- Det er vigtigt med en offentlig investering til at kickstarte udviklingen. Det vil tiltrække investorer og styrke bymidten. Det er vigtigt, for den er udfordret, siger Poul Quist Hansen.

Nu har man friheden til at træffe beslutningen. Byen skal have noget kvalitet. Her er chancen for at skabe noget helt enestående og anderledes, mener Birgit Rasmussen og Poul Qvist Hansen.

Byrådet træffer beslutningen i morgen tirsdag.