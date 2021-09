Illustration: Mikael Nielsen. Saxoart

Arena'en tilbage til eliten

Næstved - 21. september 2021 kl. 13:41 Af Anna Kluge Kontakt redaktionen

Næstved Arena blev indviet i 2015 med Næstveds baskethold; Team FOG, som ligger i den bedste danske basketliga. Forventningen var da også dengang, at eliteholdet selvfølgelig skulle spille i den store nye flotte hal med plads til op mod 3000 publikum. Imidlertid blev det tilsyneladende for dyrt. Holdet spiller i derfor i dag i mere ydmyge lokaliteter ved siden af i Hal 1, mens seniorer spiller motionsbadminton i selveste den fornemme arena. Flere politikere har i ugens løb krævet retfærdighed til Næstveds barsketflagskib, der kaster glans over sin hjemegn med sine resultater. De skal tilbage til arena'en, siger de.

Sjællandske har bedt provst Anna Kluge om at forklare meningen med nogle af de livsbegivenheder, vi udsættes for, og med Gud i ryggen vil hun hver uge forholde sig til en aktuel situation. Når der ikke er andre muligheder, vender vi os ofte mod Gud eller en højere magt. Nogen af os tror - andre ikke.Men ofte spørger vi os selv, hvad er meningen, når vi mister, når livet føles uretfærdigt, eller når vi oplever afmagt.Sjællandske har bedt provst Anna Kluge om at forklare meningen med nogle af de livsbegivenheder, vi udsættes for, og med Gud i ryggen vil hun hver uge forholde sig til en aktuel situation.

Af provst Anna KLuge Enig: Jeg er nok lidt forudindtaget i forhold til dette emne. Det vil være ærligt at bekende dette for læseren. Når jeg læser i Bibelen, prøver jeg normalt at læse den med et åbent sind, så jeg ikke finder, det jeg forventer eller ønsker at finde, men læser det, der faktisk står. Nu kaster jeg det princip over skulderen og vælger at lede efter skriftsteder, der kan understøtte min lyst til at tale den ekstraordinære præstation op - i dette tilfælde sport, men det kunne også være forskning, kultur, håndværk eller smukke menneskelige kvaliteter, som det lykkes enkelte mennesker at praktisere forbilledligt. Hvad som helst bare det er sjældent dygtigt udført og har kostet noget at opnå.

Inspirerende Det er så inspirerende og livsbekræftende at betragte eller lytte til mennesker, som er ekstraordinært dygtige til noget - som regel til noget meget specifikt. For hvis man vil mestrer noget til nærmest perfektion, må man opgive alle de andre ting. Det kræver tid og dedikation. Det kræver, at man fortsætter, også når man er træt eller ikke ved, i hvad retning man skal fortsætte. Men man gør det, fordi man brænder for noget, fordi der er noget at kæmpe for. Jeg elsker at citere truslen til menigheden i Laodikea, som vi finder i Johannes Åbenbaring: »Gid du var enten kold eller varm! Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund«!

Passion kræver noget Jeg elsker den passion, der er i citatet. Her kræves, at man står for noget, at man gør noget, og gør det 100 procent. Ingen middelmådighed, ingen lunkenhed her - nej, varm eller kold.

Jeg takker for alle, der er enten brandvarme eller iskolde, for de får mig op af lænestolen og inspirerer mig til at reagere - til at gøre mig umage med det, jeg har i hænderne. Bibelen handler ikke kun om at give os teologisk viden om, hvem Gud er. Den er fyldt med forbilleder - mennesker som udfordrer os med deres eget liv, med deres brændende tro eller iskolde fejltagelser. F.eks. i brevet til hebræerne, hvor der opremses en række personer, som har udmærket sig ved deres tro: Abraham, Moses, David. Deres liv og stærke forhold til Gud er skrevet for at inspirere os til at blive mere brændende i vores gudsforhold, eller for at advare os imod at følge deres eksempel.

Jesus er selvfølgelig det største forbillede. Han sagde: »Følg mig«, »efterlign mig«, »jeg tjente andre, nu skal I tjene andre«.

Vi behøver forbilleder Apostlen Paulus var meget bevidst om, at han selv var et forbillede. »Efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus« skrev han. Han har ikke fået storhedsvanvid. Det, han siger, er egentlig bare: Når I ser noget i mit liv, som ligner Kristus, så læg mærke til det og gør det samme. Paulus ville inspirere andre kristne med sit eget strålende eksempel. Han skriver også »Tænk på jeres ledere, som har talt Guds ord til jer, betragt udfaldet af deres livsløb og efterlign deres tro«.

Vi har brug for forbilleder i alle ting. Se at få de dygtige basketballspillere ind i den store flotte hal og giv folk adgang til tilskuerpladserne, mens de træner. Lad motionsbadmintonspillerne betragte dem en halv time, før de selv går til nettene. Lad dem blive smittet af elitesportsfolkenes passion, og se hvordan deres smash vil synge i gulvet.

Livet er for kort til lunkenhed, lad os være enten varme eller kolde.

