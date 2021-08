Se billedserie Regionsrådsformand Heino Knudsen indviede vaccinationscenteret 10. februar. Søndag er det slut. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Arenaen lukker som vaccinecenter: Sidste stik søndag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Arenaen lukker som vaccinecenter: Sidste stik søndag

Næstved - 27. august 2021 kl. 13:41 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Efter 136.000 stik lukker Arena Næstved som vaccinationscenter. Det sker søndag aften. Herefter er det slut og de folk, der stadig venter på den vitale vaccine skal i stedet til Uglebroskolen for at blive stukket. Den tidligere folkeskole på Nygårdsvej åbner mandag som vaccinationscenter, oplyser Region Sjælland.

For Arena Næstveds direktør, Jakob Brixvold, har vaccinecenteret været et usædvanligt kapitel i arenaens historie.

- Vaccinationscentret har været et lys i mørket for mange og gjorde det muligt gradvist at åbne samfundet for danskerne, og det har holdt liv i vores forretning, både økonomisk, men også åndeligt og fagligt, siger direktøren.

Daglig leder i Vaccinationscentret, Pernille Voigt, har også været glad for samarbejdet.

- Vi har været glade for, at Arena Næstved har bidraget til, at vi har kunnet udføre vores arbejde i kampen mod corona. Vi kommer til at savne den gode forplejning, smil, grin og samarbejdet med Arena Næstved samt de mange medarbejdere, som vi har nydt at tilbringe hverdagen med, slutter Pernille Voigt.

Arena Næstved har bygget Vaccinationscentrets rammer, haft ansvar for crowdcontrol og borgernes færdsel i huset, varetaget rengøring efter coronaens skærpede hygiejnekrav og drevet frokostkantinen for de mange medarbejdere fra regionen. Det har været en stor og velkommen opgave med mere end 200 åbningsdage á 14 timer.

Tilbage i job

Åbningen af Vaccinationscentret betød, at Arena Næstved i februar kunne melde sig ud af de statslige kompensationsordninger, og i stedet tilbagekalde alle medarbejdere på job.

- Samfundets vej tilbage til friheden er gået igennem Arena Næstved det seneste halve år, og en positiv sidegevinst for os er, at endnu flere mennesker fra alle dele af samfundet nu ved hvor de finder os, og måske har de også lagt mærke til, hvad vi kan, siger direktør Jakob Brixvold.

Der har også været plads til kulturen undervejs. To gange har man skubbet Vaccinationscentret til side for et døgns tid, og gennemført D-A-D koncert og foredrag med Hella Joof i arenaen.

"De skøre strømere" fra egnsteatret Rakkerpak har også været på besøg for at løfte stemningen, ligesom sundhedsminister Magnus Heunicke (S), regionsformand Heino Knudsen (S) og borgmester Carsten Rasmussen (S) har gæstet Arena Næstved.

Sporten vender tilbage

De store fællesskaber gennem sport og kultur er tilbage, og foreningerne indtager arenaen allerede i næste uge.

-Nu sætter vi fuld damp under events, koncerter, møder og sport igen. Vi glæder os til et efterår med masser af oplevelser der får pulsen op og hjertet til at slå lidt hurtigere, siger direktør Jakob Brixvold.

Sidste stik gives i Arena Næstved søndag klokken 21.

71,5 procent af befolkningen er i dag fuldt færdigvaccinerede. Men der er stadig mange, der mangler et stik. I aldersgruppen 12 til 15 år samt blandt de 25 til 35-årige har over 30 procent af borgerne endnu ikke tilsluttet sig et vaccinationsforløb