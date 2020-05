Dette er den femte fortælling i serien, som kommer fra Jakob Brixvold, direktør for Arena Næstved. Privatfoto

Arenadirektør: Blikket er stift rettet mod efteråret

Næstved - 15. maj 2020

Mærk Næstved giver ordet videre til Næstveds forskellige kulturledere, som alle har det til fælles, at deres arrangementer er aflyst eller udskudt på ubestemt tid. Hvordan klarer kulturinstitutionerne situationen under COVID-19? Hvad får lederne tiden til at gå med? Hvordan ser fremtiden ud? Vi stiller hver leder tre spørgsmål. Dette er den femte fortælling, som kommer fra Jakob Brixvold, direktør for Arena Næstved.

Hvad får du som leder af Arena Næstved tiden til at gå med, nu hvor du og dine ansatte arbejder hjemmefra?

I Arena Næstved har vi blikket stift rettet mod efteråret. Det har vi, fordi vi mærker, hvor stor en længsel der er derude blandt folk, efter at mødes i fællesskaber.

Det er klart, at tidens restriktioner rammer os rigtig hårdt. Ingen sport og ingen events i Arena Næstved er en trist omgang for alle de mennesker der plejer at mødes hos os, i sportstøj og klædt på til fest og oplevelser.

Vi har benyttet anledningen til at gennemføre nogle forbedringer på vores bygninger, og der er også taget hul på istandsættelsen af den gamle restaurant, som i fremtiden skal fungere som et fælles klubhus for vores foreninger.

Forsøger I at tænke i alternative baner, så folk ikke glemmer Arena Næstved helt i disse uger?

For nylig havde vi 700 biler på besøg til et udsolgt drive in stand up og MGP show på parkeringspladsen ved Arena Næstved. Flere tusinde mennesker fik en god oplevelse. Vi arbejder i øjeblikket på at koble mindre arrangementer på de store koncerter i efteråret. Det kan være et foredrag, en quiz, eller en workshop - et mere eksklusivt tilbud for færre deltagere til de særlig interesserede.

Vi glæder os virkelig, til restriktionerne bliver lempet, og det tror vi, de gør, på en eller anden måde, snart. Arena Næstved har den fordel, at vi har tusindvis af kvadratmeter.

Vi kan samle mange mennesker, og stadig have to meter mellem folk. Vi har plads både ude og inde, og vi tænker kreativt for at imødekomme de krav vi skal opfylde, men vi tænker også i høj grad på at skabe en tryg ramme, som brugerne kan føle sig tilpas i, så de rent faktisk tør komme ud og få kulturelle oplevelser igen.

I hvor høj grad frygter du, at coronaen får langstrakte konsekvenser for Arena Næstved?

Selvfølgelig bekymrer vi os om fremtiden. Vores fokus ligger på fællesskabet, vi ved, at danskerne glæder sig til at kunne mødes igen. Efter finanskrisen var det faktisk oplevelsesøkonomien der rejste sig først, og jeg tror det skyldes, at vi er sociale væsener der begejstres af hinanden og dét vi skaber sammen, når vi mødes. Vi kan lide at få oplevelser sammen, det skaber glæde nu og her, giver gode minder og noget at tænke tilbage på i trange tider som disse.

Ingen kriser varer evigt. Og selvom det ind i mellem føles som en ørkenvandring, så ved vi, at de gode tider kommer igen. Og det glæder vi os til!

