Direktør i Arena Næstved Jakob Brixvold slår fast, at det ikke er arenaens opgave at holde hånden under Team Fog Næstved, men basketholdet er mere end velkommen i den store hal. Foto: Thomas Olsen

Arena-formand: Team Fog Næstved skal blive

Direktøren mener, at den aftale han er blevet præsenteret for at ledelsen i arenaen vil koste basketklubben et sted mellem 900.000 og 1,2 mio. kroner om året. Det mener Andreas Larsen vil betyde, at klubben går konkurs eller subsidiært flytter sine aktiviteter til den noget billigere Hal 1.

Carsten Haurum erkender, at det kan ende med, at de to parter ikke kan nå hinanden, og så er der ikke noget at gøre ved det, men Carsten Haurum understreger, at det ikke er det, arena-ledelsen ønsker. Man ser meget gerne, at Team Fog Næstved forbliver i arenaen.