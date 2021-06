Arena får over to millioner kroner i voldgiftssag efter frygt for endnu en millionregning

Se billedserie Nu ser solen for alvor ud til at kunne begynde at skinne på Arena Næstved, efter at voldgiftsretten har truffet sin beslutning. Foto: Arena Næstved

Næstved - 23. juni 2021 kl. 04:43 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Endelig. Endelig. Endelig.

Ledelsen har svært ved at få armene ned, efter at voldgiftsretten kom med den endelige afgørelse.

Udsigten til at få en yderligere gæld på 7,5 millioner kroner har hængt som et mareridtsscenarie over den udfordrede kæmpehal i årevis.

Nu er der afklaring, og i stedet for en udgift på 7,5 millioner kroner, står Arena Næstved til at få 2,4 millioner kroner ind på bankbogen - en del af beløbet skal dog bruges til sagsomkostninger og resten på forbedringer i hallen.

- Det er befriende, at der nu sættes punktum i sagen, som i så lang tid har sat Arena Næstveds fremgang i venteposition. Nu kan vi for alvor se fremad og ryste fortidens anklager af os, siger bestyrelsesformand i Arena Næstved Carsten Haurum.

Direktør i Arena Næstved Jakob Brixvold er ligeledes en lettet mand, der glæder sig til at komme videre. Artiklen fortsætter under billedet.

Formand for bestyrelsen i Arena Næstved Carsten Haurum er en glad mand, der endelig kan se frem til at bruge sin til på at udvikle den store hal frem for brandslukning af fortidens synder og retssager. Foto: Kim Rasmussen

- Vi vidste jo ikke, hvad vej det ville gå, siger han.

Også Carsten Rasmussen sidder og glæder sig på borgmesterkontoret, for han var forberedt på dårlige nyheder. Han frygtede, at de i byrådet igen skulle finde penge til arenaen.

- Carsten Haurum ringede til mig fredag og fortalte, at de havde vundet, siger han.

En stribe skandaler Sagen går tilbage til de kontrakter, der blev indgået i begyndelsen af projektet. Byggeriet blev vedtaget i byrådet i 2013, hvor det blev muligt at få en række kampe under VM i kvindehåndbold i 2015.

Arenabyggeriet blev dog ramt af en stribe skandaler næsten fra begyndelse. Projektet blev dyrere og dyrere og mere og mere skrabet for at få budgettet til at passe - både udluftning og tagkonstruktionen var underdimensioneret, og tilskuerpladserne måtte man lease.

Efterfølgende var der ikke enighed mellem entreprenør og bygherre, om hvordan teksten i kontrakterne skulle tolkes. Flere deltagere gik konkurs, og Arena Næstved blev stævnet for 7,5 millioner kroner. Artiklen fortsætter under billedet.

:Arena Næstved har i den senere tid været brugt til både koncertsted og som vaccinationsted. Det glæder formand Carsten Haurum, at de har været i stand til at tage et medansvar. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Direktør i Arena Næstved Jakob Brixvold vil ikke fortælle, hvem der har været parter i sagen, men der har været seks i alt, inklusive voldgiftsretten og Arena Næstved.

- Jeg ved heller ikke, om jeg må sige det. Det, der sker i voldgiftsretten, er fortroligt, siger han.

Det har voldgiftsretten nu truffet beslutning om, og det faldt næsten entydigt ud til Arena Næstveds fordel.

Stævning Totalentreprenøren havde stævnet Arena Næstved i forbindelse med flere uoverensstemmelser om byggeriet af arenaen. Sagen har stået på i mere end fem år, og Arena Næstved har med kendelsen fået medhold i hovedparten af alle forhold. Under sagens behandling er antallet af involverede parter steget fra to til fem - seks, hvis man tæller retten med - alle med modstridende krav på kryds og tværs, solidariske hæftelser mv. Hertil flere konkurser i forløbet. Sagen blev behandlet i Voldgiftsretten i maj, og kendelsen er afsagt den 17. juni og kan ikke ankes.

- Det vigtigste er, at vi blev frikendt. Det betyder, at vi ikke mere skal diskutere, om vi har gjort noget forkert, siger Jakob Brixvold.

Sammenhold Bestyrelsesformand Carsten Haurum lægger vægt på det gode samarbejde mellem nuværende og tidligere ledelser af Arena Næstved.

De har sammen fulgt sagen til dørs i et tæt og godt samarbejde med den tidligere bestyrelsesformand og den tidligere halinspektør, som varetog byggeriet. Byggeriets daværende rådgivere har også været en del af sagens følgegruppe hele vejen igennem, ligesom advokaten har været gennemgående ifølge formanden.

- Det er naturligvis en tilfredsstillelse, at vi nu med åben pande kan arbejde med dét, vi er sat i verden for, nemlig at være en vigtig spiller for hele Sydsjælland, der skaber stolthed, branding og bringer events til området, siger han. Artiklen fortsætter under billedet.

Direktør Jakob Brixvold har været den daglige leder af Sydsjællands største hal og det har ikke altid været nemt. Han har ryddet op i mange gamle aftaler og det har givet ballade. Nu er han dog en glad mand - især efter voldgiftrettens klare dom. Foto: Thomas Olsen

Den tidligere ledelse havde formand for Næstved Hallerne Hans Henrik Knudsen og halinspektør Kim Petersen i spidsen.

De blev udskiftet med Carsten Haurum og Jakob Brixvold og en helt ny bestyrelse i februar 2017, efter at Næstved Kommune et utal af gange måtte have den store tegnebog frem - hver gang var budgettet skredet.

Der var også store problemer med at få nok aktivitet i hallen.

Alle involverede havde deres egen dagsorden, ofte gik der politik i den, da det var et sted, man kunne markere sig. Carsten Haurum og Jakob Brixvold har ryddet op i alle gamle aftaler og vennetjenester.

Arenaen er strømlinet og klar til fremtiden. Det har kostet knubs hen ad vejen, fortæller Carsten Haurum, der nu håber, at der endelig kan skabes ro om det, han kalder en perle for hele Sydsjælland - nemlig Arena Næstved.

Lys fremtid Borgmester Carsten Rasmussen er helt på linje med bestyrelsesformanden.

- Det er supergodt, siger han om rettens beslutning.

Som nævnt var han forberedt på, at det kunne gå begge vej. Han forventede, at retten ville slå halv skade, men det gik langt bedre eller noget der ligner. Det er ofte, hvad der sker i voldgiftsafgørelser.

- Det viste sig, at de havde skrevet den kontrakt godt. Jeg troede, vi skulle betale, siger han.

Nu glæder han sig over, at alle arenaens udfordringer stille og roligt er ved at forsvinde.

Han forventer, at med coronaens tilbagegang, vil danskerne gerne ud og have nogle oplevelser, og der er et friskt hold i Arena Næstved, som nok skal vide at sammensætte et program, der falder i folks smag.

Borgmester Carsten Rasmussen ser frem til at der igen kommer liv i Arena Næstved. Og han drager et lettelsens suk over at han ikke igen skal til byrådet for at bede om penge til en nødstedt kæmpehal. Foto: Thomas Olsen