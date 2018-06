Se billedserie Jakob Brixvold mener ikke, man rutter med løn. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Arena-direktør: Der er ikke skruet op for lønnen

Næstved - 09. juni 2018 kl. 10:37 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har den senere tid været en del, der taler om, at Arena Næstved bruger for mange kroner på lønninger - ikke mindst på Facebook

Det er selvfølgelig en hel individuel holdning at have, men ifølge det nye regnskab har Arena Næstved rent faktisk brugt færre lønkroner pr. medarbejder i 2018, end man gjorde i 2017.

Omregnet til årsværk brugte man i 2017 i gennemsnit 43.500 kroner pr. medarbejder pr. måned. Det tal er faldet til 38.100 kroner i 2018, mens det igen stiger i 2019 til 39.000 kroner.

Det generelle antal lønkroner er steget, da man har ansat flere medarbejdere efter at Jakob Brixvold blev arenadirektør i august 2017.

I juni 2017 var det ansat otte årsværk (alle medarbejdere regnet sammen til fuldtidsstillinger. red.). Det tal steg til 10 i maj 2018, mens det forventes at stige til 11,5 i 2018.

Dette skal ses i sammenhæng med, at Jakob Brixvold forventer en stigning i omsætningen fra 20 mio. kroner i 2018 til knap 24 mio. kroner i 2019.

Den samlede mængde af lønkroner, der er brugt i Arena Næstved faldt fra ca. 4,8 mio. kroner i 2016 til ca. 3,8 mio. kroner i 2017.

Jakob Brixvold forventer en stigning i 2018 til 5,4 mio. kroner og i 2019 til knap seks mio. kroner.

Det skyldes en forventning om, at aktivitetsniveauet vil stige de kommende år, som det fremgår af budgettet.

Også Jakob Brixvolds egen løn har været til diskussion. På Facebook har flere tilkendegivet, at han skulle tjene i omegnen af 1,2 mio. kroner om året. Det har ofte været efterfulgt af kommentarer om, at det er for meget.

Sjællandske har spurgt Jakob Brixvold, hvad han tjener, men det vil han ikke sige.

- Det er Carsten Haurum (formand i Arena Næstved. red.) ikke meget for, at vi taler om, siger han.

Han kan dog fortælle, at der angivne tal på 1,2 mio. kroner er mindst 30 procent for højt.

På stakeholder-mødet i arenaen torsdag eftermiddag sagde Carsten Haurum at det var mellem 30 og 40 procent for højt sat. Det burde betyde, at direktørens løn ligger et sted mellem 700.000 og 800.000 kroner om året.

Jakob Brixvold afviser at han har en lukrativ bonus- eller pensionsordning.

- Nej, det har jeg ikke, siger han.

Han slår fast, at der ikke er skruet op for lønningerne.

- Den nye leder tjener mindre end den forrige leder, og den nye næstkommanderende tjener mindre end den forrige gjorde, siger arenaformand Carsten Haurum.

Rygterne om ekstravagante lønninger i Arena Næstved vil nogle nok mene nu er manet i jorden, mens andre stadig vil mene, at der er for mange ansatte, og at de er for godt lønnet.

Det er en individuel holdning.

Sjællandske erfarer, at der fredag eftermiddag var kommet gang i forhandlingerne mellem Team Fog Næstved og Arena Næstved med repræsentanter fra Næstved Kommune som mediatorer.

