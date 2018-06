Kristian Skov-Andersen håber på en snarlig aftale.

Arena-debat: Et basket-nåleøje

Næstved - 03. juni 2018 kl. 17:00 Af Kristian Skov-Andersen, medlem af bestyrelsen for Arena Næstved og gruppeformand (V), Agertoften 33, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Per Sørensen pålægger mig at løse Arenaens problem med Team Fog. Og det gør jeg gerne. Den Arena-bestyrelse, som Per var medlem af, erklærede igen og igen at TFN-aftalen påfører Arenaen tab. Og byrådet har nu pålagt Arenaen at holde sine budgetter. Per er helt klar over at priserne må sættes op.

Per var også med til at betale 90.000 kr. i kontanter for en basket-landskamp. Nu har vi fået ændret den aftale, så Arenaen trods alt har en chance for at tjene penge på en landskamp.

Arenaen har flyttet sig meget i forhandlingerne med Team Fog. Det er vores pligt ikke at flytte os for meget. Og vi håber på at modparten, udover åbenhed, også vil bidrage til den løsning, som SKAL findes.

Arenaen vil meget gerne være "Home of TFN". Det kræver at vi finder vej gennem et nåleøje, mens vi passer godt på både TFN og Arenaen.

