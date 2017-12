Arena Næstveds direktør, Jakob Brixvold, forklarer, at arenaen har sat flere tiltag i gang, for at overskuddet på en halv million kroner kan blive endnu større næste år. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Arena Næstved risikerer at gå konkurs

Næstved - 08. december 2017 kl. 08:26 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arena Næstved ønsker at få sat sit lån hos Lokale- og Anlægsfonden (LOA) på pause. Lånet skal efter planen betales tilbage i fire rater af 600.000 kroner om året, så som det ser ud nu, skal der betales 2,4 millioner i 2018.

Lars Hoppe Søe (R), som er medlem af Kulturudvalget, mener ikke, at Arena Næstved udtrykker sikkerhed i økonomien.

Han var før kommunalvalget den 21. november kritisk, fordi Arena Næstveds økonomi først skulle tages op efter valget, modsat alle andre haller i Næstved.

Dengang frygtede han, at der var noget galt, og den frygt er nu blevet til virkelighed.

- Arenaen har reelt set deponeret sin eksistens i LOA - går LOA ikke med til at ændre lånet, risikerer arenaen at gå konkurs, eller også skal kommunen betale, siger han.

Jakob Brixvold, der er direktør i Arena Næstved, ønsker ikke at kommentere på forhandlingerne med LOA, som er i fuld gang. Han håber, at have en aftale på plads inden indgangen til 2018.

Arenaen har ellers haft et overskud på driften på lidt over en halv million kroner i 2017, men tilbagebetalingen af lånet gør, at tallene i stedet ender på minus 1,8 millioner.

- Vi har meget styr på Arena Næstveds temmelig udfordrede økonomi, som vi hver dag arbejder på at forbedre, siger Jakob Brixvold.

Han forventer, at overskuddet på driften stiger i 2018, for derefter virkelig at tage fart fra 2019.