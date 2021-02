Arena Næstved er klar: I dag åbner nyt vaccinationscenter

Se billedserie Velkommen til vaccinationscenter Næstved. Arena Næstved har undergået en total forvandling og melder sig klar til kamp mod Covid-19. Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Næstved - 10. februar 2021 kl. 07:10 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

En forunderlig forvandling har overgået Arena Næstved. Sydsjællands største arena for sport og kultur er fra i dag omdannet til et center for massevaccination mod Covid-19. Dermed er vaccinationscenteret nu rykket ud af testcenteret på Grimstrupvej og Arenaen tager nu del i kampen for at få den vitale vaccine delt ud til så mange som muligt, så hurtigt som muligt.

- Det afhænger naturligvis af, hvor mange vacciner vi har til rådighed. I begyndelsen regner vi med at kunne vaccinere op mod 500 borgere om dagen. Og når først vaccinen kommer i tilstrækkelige doser kan vi vaccinere 1.500 i døgnet, siger afdelingsleder i Region Sjælland, Tenna Mortensen, der har ansvaret for vaccinationscenteret i Arena Næstved.

Hold øje med e-Boks Vaccinationscenteret er på plads i Arena Næstved frem til 27. juni - men aftalen kan forlænges, hvis vaccinen stadig lader vente på sig. Indtil videre er vaccinationerne forbeholdt borgere over 65 år samt særligt udsatte grupper, der modtager praktisk hjælp i hjemmet. De bliver alle kaldt til vaccination via e-Boks, fortæller Tenna Mortensen.

- Senere kommer turen til os alle sammen. Men hvornår det sker er umuligt at svare på, siger hun.

Stadig koncerter Mens vaccinationerne står på fortsætter livet i Arena Næstved, når restriktionerne slipper sit kvælertag over kultur- og idrætslivet.

- Vi har aftalt med regionen, at vi godt kan arrangere koncerter og idrætsbegivenheder sideløbende med, at der bliver vaccineret i Arena Næstved. Derfor regner vi med at kunne invitere til blandt andet Nik og Jay koncert den 29. april. Aftalen indebærer, at der ikke bliver vaccineret den dag koncerten står på. Det gør det muligt for os at pakke teltene af vejen og omdanne arenaen til koncerter, fortæller direktør i Arena Næstved, Jacob Brixvold.

Han retter samtidig en stor tak til det frivillige idrætsliv, der blandt andet tæller Næstved Seniormotion, som må afgive pladsen til fordel for kampen for kampen mod den lumske virus, der har gjort livet surt for de fleste.

- Idrætslivet fortsætter i hal 1 og hal 2, når samfundet åbner op igen. Vi har jongleret med haltider, så brugerne af hallerne får mest muligt idræt, mens der vaccineres. Idrætslivet bakker op og flere har meldt sig som frivillige, så vi hurtigst muligt får livet tilbage, siger Jacob Brixvold.

Vaccinationscenter Næstved har i første fase åbent mellem klokken 8 og 20. Når der kommer fuldt blus på vaccinerne udvides åbningstiden til klokken 22 hele ugen - dog undtaget de dage, hvor der afholdes koncerter i arenaen.

