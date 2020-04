Næstved-Rønnede motorvejen er et oplagt sted at begynde, når der skal gang i hjulene igen, siger formanden for Næstved Erhvervsforening, Torben Johansen. Foto: Kim Rasmussen

Appel til motorvejsmusketerer: Det er nu eller aldrig

Næstved - 27. april 2020 kl. 19:00 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sæt gang i motorvejen til Rønnede. Og gør det nu - inden det er for sent.

Formanden for Næstved Erhvervsforening, Torben Johansen, appellerer i et åbent brev til samtlige medlemmer af de såkaldte Rute 54-musketerer om at få sat gang i motorvejsbyggeriet, ellers risikerer dele af erhvervslivet at visne væk.

- Jeg er fuldt ud klar over, at regeringen foreløbig har brugt 300 milliarder kroner på at afbøde coronakrisen. Men jeg tror i al min naivitet, at det vil være det helt rigtige at bruge yderligere 100 milliarder på nye anlægsopgaver for at få sat gang i hjulene igen. Og her er motorvejen til Rønnede et logisk bud, da der allerede er gennemført en VVM-undersøgelse, fastlagt en linieføring og sågar påbegyndt de nødvendige ekspropriationer, fastslår Torben Johansen.

Nedsmeltning Og han står ikke alene med det synspunkt. Jacob Nørr er global direktør i Emmerson og han ser for sig en igangværende nedsmeltning af arbejdspladser i Næstved-området, hvis ikke der kommer gang i motorvejen.

- Vi har ekstremt svært ved at tiltrække arbejdskraft til Næstved, og når jeg har selskabets direktion på besøg, så undrer de sig alle over, hvad der sker for det her område. Det jeg desværre godt tør garantere, er at fremtidige investeringer i virksomheden går udenom Næstved, siger Emmersons globale dirketør.

Han har også noteret sig at fagforbundet 3F har valgt at bakke ud af Karrebæksminde, hvor Smålandshavet bliver sat til salg.

- Når 3F bakker ud af området, sender det et særdeles nedslående signal. Vi nærmer os en regulær nedsmeltning, lyder det fra topdirektøren,

Her er musketererne Appellen fra Næstved Erhvervsforening er sendt til følgende medlemmer af Folketinget: Bertel Harder, (V), Brigitte Klintskov Jerkel, (K) Louise Schack Elholm, (V), Zenia Stampe, (RV, Jacob Jensen, V, René Christensen, (DF), Jacob mark, (SF) og Lennart Damsbo-Andersen (S).

Tidligere har Venstres leder, Jakob Ellemann-Jensen opfordret regeringen til at fremrykke anlægsopgaver i veje og skinner for at få landet på fode igen. Konkret har partiet foreslået regeringen at genåbne kataloget med anlægsinvesteringer fra den tidligere regering, hvor bl.a. Næstved-Rønnede motorvejen er med.

