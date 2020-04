NIF Fodbold har netop meddelt at klubbens traditionsrige Store Bededagsstævne er aflyst. Og klubben har fortsat brug for kontingent-indbetalinger selvom fodbolden ligger stille. Billedet er fra et tidligere Store Bededagsstævne. Privatfoto

Appel fra idrætsklubber: Betal kontingent og bevar klubben

- Jeg kan godt forstå, hvis man er en presset børnefamilie, er man nødt til at se på budgettet. Men det er vigtigt at forstå, når du betaler dit barns kontingent, så støtter du din klub i en svær tid. Det gælder om at vise foreningssind, for vi har stadig masser af udgifter,og hvis du vil have en klub at vende tilbage til, når det hele er overstået, skal du fortsat betale kontingent, siger formanden for NIF Fodbold, Christian M. Wennicke.

