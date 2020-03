Det er kendte ansigter, der kommer til at tegne det nye Kvægtorvets Apotek. Her ses Mette Munk (tv), Julie Natalie Jensen og Maria Friis. Fotos: Jan Jensen

Apoteket på plads på Kvægtorvet

Kvicklys varehuschef, Thomas Birksø, er glad for at apoteket er på plads. Kvickly fungerer nu som et lille center i byen, og han arbejder på at få lov til at forbedre parkeringsområdet.