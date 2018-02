Se billedserie Borgmester Carsten Rasmussen klipper den rød snor, og åbner for adgang til Glumsø Apotek. Til venstre apoteker Mads Haaning. Fotos: Hans Jørgen Johansen

Apoteket og Spar er flyttet sammen

Næstved - 26. februar 2018

Glumsø har det hele. En god bosætter by.

Sagde borgmester Carsten Rasmussen (S), da han mandag morgen klippede den røde snor og markerede åbningen af Glumsø Apotek i nye lokaler.

Apoteket er flyttet ind i brugsforeningens lokaler i Østergade. Det betyder, at dagligvarebutik, posthus og apotek er i samme bygning.

- Brugsen havde ledig plads, som vi kan bruge. Og det er en god måde at sikre, at Glumsø bevarer et selvstændigt apotek, siger apoteker Mads Haaning, der også driver Sorø Apotek og apoteket i Fuglebjerg.

- Jeg er sikker på, at vi får synergi af at have et lokalt, supermarked, apotek og posthus samlet i bymidten, hvor vi er tæt på de øvrige butikker i byen, siger han.

Åbningen blev et tilløbstykke, hvor masser af kunder mødte op for at overvære borgmesterens snoreklipning. Blandt gæsterne var Susås sidste borgmester Poul Erik Sørensen.