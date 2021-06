Se billedserie Per Wijngaard har en forkærlighed for gamle apotekerporcelæn og kunst fra det klassiske rom. Foto: Martin Rye.

Apoteker Per Wijngaard fylder 70: "Pension er et fy-ord"

Næstved - 17. juni 2021

Nu er han blevet 70, og han har bestemt ikke sunget sit sidste vers. Apoteker Per Wijngaard kan fejre rund fødselsdag den 21. juni, og det er på ingen måde en apotekers farvel.

I ly af apotekerskranke og medicin på recept ligger Per Wijngaards kontor. For enden står et højt og brunt apotekerskab. Inde bag de små glasvinduer står der porcelæn fra gamle apotekere. Tre blå og bølgede streger i bunden indikerer, at en af porcelænskrukkerne stammer fra 1775.

Selvom det er 246 år siden, holder Per Wijngaard dem stadig i live i apotekerskabet. På samme måde er han slet ikke klar til at forlade apotekerverdenen og gå på pension.

- Pension et fy-ord for mig. Det er slet ikke noget, jeg tænker på, siger Per Wijngaard.

På mandag den 21. juni runder han de 70 år, og han kan se tilbage på en tid i menneskets tjeneste.

- Det er fantastisk at have et job, der giver gavn til så mange mennesker, siger han.

Slet ikke 70 Per Wijngaard overtog apoteket på Torvestræde i 1990 og blev dermed den yngste udnævnte apoteker i Danmark i en alder af 38.

Han er selv født og opvokset i Næstved og har været på et par afstikkere til København for at tage farmaceutuddannelsen.

Men for 31-år siden kom han tilbage til sine rødder i Næstved og har været her lige siden. Selvom de mange år hos Svane Apoteket har betydet, at han nu har overskredet pensionsalderen, kan han ikke rigtig mærke det.

- Jeg føler mig slet ikke 70, men jeg ved jo også godt, at alderen indhenter mig på et tidspunkt, siger Per Wijngaard:

- Tanken om ikke at være apoteker er overhovedet ikke rar.

Blå bog Navn: Per Wijngaard



Født: 21. juni i 1951 i Næstved.



Uddannet farmaceut fra København.



Overtog apoteket på Torvestræde i 1990.



Bestyrelsesformand for kæden Apotekeren.



I 2003 blev Per Wijngaard udnævnt til "Årets Apoteker" af Danmarks Apotekerforening.

Kun et plus Sidste år flyttede Per Wijngaard et af sine filialer til Kvickly i Næstved. Der blev indgået en aftale med Coop og så kunne apoteket flytte ind. Per Wijngaard kan godt mærke, at det har skabt en anderledes indkomststrøm. I det store hele er han dog glad for den nye placering.

- Det har kun været et plus for apoteket, siger han.