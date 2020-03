Steffen Dinesen er stadig harm over den ny legeplads ved den frilagte Suså. Han kalder den hæslig og malplaceret. Foto: Anna C. Møhl

Antik-Steffens kæreste eje er Lene

- Den grimmeste grå lampe med hessianskærm. Den ville jeg ikke have med. Men det viste sig at være en lampe fra Arne Jacobsens SAS-hotel. Den blev solgt for 10.000 kroner. Så jo, jeg kan sagtens tage fejl, siger Steffen Dinesen.

For nylig besøgte Steffen Dinesen et hjem, hvor der blandt andet stod:

Han er manden advokaterne går til, når de skal have vurderet et dødsbo. Som vurderingschef hos lauritz.com kører han rundt i private hjem og kigger på kunst og keramik, møbler og musselmalet porcelæn.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her