Antallet af tyverier fra biler falder: Flere tyveknægte pågrebet

- Det er altid svært at vurdere, hvad det skyldes. Men både politiet og de store interesseorganisationer, som f.eks. Dansk Byggeri, har i de seneste år gennemført en række store informationskampagner, som har sat fokus på problemet. Ikke mindst i forhold til håndværkere, der bør tænke i at sikre deres biler, så det bliver sværere for tyvene at bryde ind. Vi vurderer, at det er det, der har virket.

Efter et svagt dyk i 2016 kom vi i 2017 op på 634 tilfælde og i 2018 helt op på 651. Men nu ser det ud til, at kurven er knækket. Tallet for 2019 er ”kun” på 319 tilfælde.

Gode råd: Lås din bil! Mange tyverier sker fra ulåste biler. Det er fristende og forsikringen dækker sjældent.

Tænk over hvor du parkerer. Du kan for eksempel parkere din bil med bagklappen op mod en mur, et stakit eller en hæk, så tyven ikke kan komme ind. Jo længere tid tyven skal bruge på at få adgang til din bil, jo bedre. Du kommer derfor langt ved at sørge for, at din bil altid er låst, og at tyven har besvær med at komme ind uden en nøgle.

Parkér din bil på befærdede steder med god belysning. Så er der flere, der kan holde øje med den og en tyv vil blive overvåget.

Tænk over hvad du har med i bilen. Fjern dyrt værktøj og placer det værktøj, du vælger at tage med, så det ikke er synligt udefra. Førerkabinen må aldrig være et udstillingsvindue for svage sjæle.

Mærk dit udstyr – synligt eller usynligt – så det kan spores tilbage til din virksomhed. Bedst er mærkning med tydeligt CVR-nummer eller telefonnummer, men du kan supplere med usynlig mærkning, det såkaldte DNA-spray.

Dyrt værktøj kan udstyres med en GPS-tracker.

Brug eventuelt tv-overvågning (efter reglerne i loven om tv-overvågning), alarm eller GPS.

Sæt piktogrammer udvendigt på din bil. Så kan tyven se, at køretøjet er sikret. Det gør tilskyndelsen til tyveri mindre.

Lav en sikringspolitik for din virksomhed, så det blandt andet står klart, at uvedkommende ikke får kendskab til, hvor værdifuldt værktøj m.m. befinder sig.

Anmeld alle tyverier og forsøg på tyverier til politiet. Så har politiet mulighed for at efterforske og opklare sagerne, få korrekt statistik og sikre fokus på problemet. Samtidig sender du et klart signal om, at din virksomhed ikke accepterer tyveri.



Kilde: Sydsjællands og Lolland-Falsters POliti Kilde: Sydsjællands og Lolland-Falsters POliti

Ved hjælp af henvendelser fra borgere og et godt politiarbejde lykkedes det i efteråret at pågribe flere tyveknægte, der stod bag et stort antal tyverier fra biler.

I Guldborgsund Kommune blev to mænd sigtet for 32 tyverier, i Næstved Kommune blev en mand sigtet for 23 tyverier og i Faxe Kommune blev to drenge sigtet for ca. 10 tyverier fra biler.

Kenneth Lund-Jensen ser dog gerne, at endnu flere følger de gode råd:

- Det er vigtigt, at man får mærket sit værktøj, så vi i sager, hvor vi finder et lager, har mulighed for at få dokumenteret, at det er tyvekoster, og få bragt værktøjet tilbage til de rette ejermænd.

Hvis man tror, at faldet skyldes, at tyvene i stedet går efter personbiler, tager man fejl.

For det ser ikke ud til at være tilfældet. For også på det område går det i den rigtige retning – hvor der i 2017 var 818 tilfælde og i 2018 669 tilfælde, er tallet for 2019 ”kun” 578.