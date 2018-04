Antallet af medlemmer i idrætsforeningerne i Næstved Kommune har været stødt faldende siden 2013. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Antallet af foreningsmedlemmer falder for fjerde år i træk

Næstved - 16. april 2018 kl. 14:45 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

703 færre var i 2017 meldt ind i en idrætsforening i Næstved Kommune sammenlignet med 2016. Derfor er der i dag 24.326 meldt ind i en forening sammenlignet med 25.029 sidste år. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Dansk Idrætsforbund (DIF) og DGI.

Antallet af medlemmer er det laveste, siden de to foreninger begyndte at lave undersøgelsen i 2012. Det ærgrer formand for Kultur- og Demokratiudvalget, Linda Frederiksen (S).

- Det lyder jo ikke så godt, og vi skal tage det alvorligt, for hvis folk er aktive, går resten af livet lettere, siger hun.

Fra 2015 til 2016 faldt medlemstallet med 500, og faldet i medlemmer har faktisk været støt siden 2013 - dengang var der 26.073 medlemmer. Mens tilslutningen falder i Næstved Kommune, er der på landsplan sket en samlet fremgang på 9.095 medlemmer.

Tilbage i oktober sidste år udkom DIF med en undersøgelse, som placerede Næstved Kommune på en 92. plads ud af 93 kommuner, når det kommer til idrætsforeningernes vilkår.

Linda Frederiksen forklarede dengang, at den lave placering skyldtes, at Næstved Kommune ikke havde råd til at prioritere idrætten. Nu er tonen en anden fra formanden.

- Med de her tal er vi nødt til at rykke, enten må vi omprioritere inden for vores område, ellers skal vi bede om penge fra andre områder, siger Linda Frederiksen.

Hun håber, at flere politikere i byrådet nu er villige til at se mere alvorligt på idrætsområdet i kommunen.