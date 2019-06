Michael Perch fik sit forslag om at sende en ansøgning, så Næstved Kommune kan afskaffe obligatoriske nationale tests, igennem. Foto: Thomas Olsen

Ansøgning om skoletests kuppet igennem i byrådet

Næstved - 26. juni 2019 Af Anna C. Møhl

Det hører til de absolutte sjældenheder i det politiske univers, at et flertal tromler en sag igennem, når et mindretal beder om betænkningstid.

Det skete ikke desto mindre på byrådsmødet i Næstved tirsdag aften.

Michael Perch (S) har på vegne af fire medlemmer af byrådets børne- og skoleudvalg fremsat et forslag om, at Næstved Kommune søger om i en periode at droppe de omdiskuterede obligatoriske nationale test i skolerne.

Opfattet som kupforsøg

Forslaget har ikke været diskuteret i skoleudvalget, og ganske mange fra blå blok var overrasket over, hvad der blev opfattet som et kupforsøg. Michael Perch forklarede, at forslaget om at ansøge om at blive frikommune ikke kunne nå at blive diskuteret i skoleudvalget af hensyn til en deadline i oktober. En oplysning, som blev tilbagevist af indtil flere.

Ifølge Sjællandskes tidligere Næstved-redaktør, Mogens Lorentzen, er det ikke sket før, at en sag ikke sendes tilbage, hvis nogen ønsker det. Hans hukommelse fra Byrådssalen strækker sig 47 år tilbage. Efter tirsdagens byrådsmøde kaldte han det historisk, at et ønske om at få en sag genbehandlet af det pågældende fagudvalg, overhøres.

Forslaget om at ansøge om at Næstved Kommune i en periode kan droppe de omdiskuterede nationale tests på skolerne, blev vedtaget af et flertal fra Socialdemokraterne, de radikale, SF og Enhedslisten.