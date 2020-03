Stinne Gorell har allerede lukket sin By Hand & Nature på Hjultorv her mens Coronakrisen raser. Foto: Mia Than West

Ansatte sendt hjem: Det handler om muligheden for overlevelse

Næstved - 16. marts 2020

Personalet er afskediget, og Stinne Gorell lukkede sin fysiske butik på Hjultorv lørdag klokken 15.

Ikke permanent men midlertidigt »til denne her virus er på sikker afstand«, som hun skriver på Facebook.

De tre ansatte i butikken i Næstved og de to i butikken på Frederiksberg må klare sig uden indtægten herfra i en periode.

- Det er vores eneste mulighed for at overleve. Der er ikke råd til at betale løn, hvis der ikke kommer nogle kunder, siger hun, der i dag driver By Hand & Nature sammen med Lise Thomsen, og 31. oktober sidste år udvidede med en By Hand & Nature på Godthåbsvej på Frederiksberg.

Butikken i København er også midlertidigt lukket.

- Jeg havde for noget tid siden talt med vores ansatte om, at den her situation meget vel kunne opstå, så de var forberedte og har været meget forstående, siger Stinne Gorell.

- Vi er nødt til at skrælle af udgifterne og må også appellere til banken om at kunne udskyde afdrag, tilføjer hun.

Huslejer skal betales under alle omstændigheder, og der er en del likviditet bundet i varer.

Man kan dog også stadig købe varer i butikkerne ved at ringe eller skrive til en af de to indehavere på mobil, mail eller Facebook.

Én kunde

Torsdag, dagen efter statsminister Mette Frederiksens udmelding, kom der kun én kunde i butikken på Hjultorv:

- Det var en, der spurgte, om vi solgte håndsprit, siger den lokale strikdesigner og butiksindehaver.

Så torsdag lukkede hun tidligt og tog hjem til de to børn, der ellers var alene hjemme, og bagte kanelsnegle sammen med dem. Og lørdag blev altså sidste åbningsdag i denne omgang.

Uanset hvad det kommer til at betyde for økonomien, så er hun dog helt afklaret med situationen.

- Det er en kæmpe udfordring for os alle sammen, men det var det eneste rigtige at gøre, siger hun om statsministerens udmelding i onsdags.

Selv vil hun hellere holde lukket i butikken end risikere at smitte nogen.

Stinne Gorell sidder i Næstved Cityforenings bestyrelse men udtaler sig helt og aldeles på egne vegne.

- Cityforeningen kan ikke gå ind og rådgive nogen i sådan en situation, som vi aldrig har været i før. Her må folk selv træffe deres beslutninger om, hvad de føler er rigtigt, siger hun.

Selv om det her er voldsomt, er hun fortrøstningsfuld når det gælder By Hand & Nature, som lige om lidt åbner en webshop.

- Vi havde planlagt, at den skulle åbne til april, men nu hastede det pludselig, så den er snart klar, lover Stinne Gorell, der i mellemtiden kommer forbi med varer eller sender dem til folks privatadresse, så de ikke skal ud for at hente i en pakkeshop.

- Vi har brug for salg i vore butikker for økonomisk overlevelse, men liv, ansvarlighed og omsorg for hinanden vægter vi højere end det, konkluderer de.