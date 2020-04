Sådan ser de ud de næste 14 dage. Ansatte i ældreplejen har fået besked på at beskytte sig selv, så de ikke udsætter samfundets mest sårbare borgere for eventuel smitte. Billedet er taget i Fugleparken. Foto: Næstved Kommune

Ansatte i ældreplejen: Nu har de mundbind og visir på

Næstved - 24. april 2020 kl. 14:11 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mundbind og visir er blevet standardpåklædning i kommunens ældrepleje de kommende to uger. Efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen er medarbejdere på samtlige kommunens plejehjem samt hjemmehjælpere, der kører ud til borgerne blevet bedt om at beskytte sig - for både at beskytte de ældre og dem selv mod corona-virus.

- Det giver god mening netop nu, hvor samfundet gradvist åbner igen. Derfor forventer sundhedsmyndighederne et højere smittetryk og det er årsagen til, at vi i de næste 14 dage har indført værnemidler til ansigtet, siger kommunens sundhedsdirektør, Jakob Bigum Lundberg.

Mundbind vaskes Han understreger, at der ikke er udstedt påbud fra Sundhedsstyrelsen om tvungen brug af værnemidler, men i stedet er der tale om en anbefaling som kommunerne kan vælge at rette sig efter.

Kommunerne vælter ikke ligefrem i værnemidler, men i Næstved er lageret så stort, at samtlige medarbejdere i ældreplejen kan beskytte sig med visirer og mundbind.

- Vi er også blevet oplyst af sundhedsmyndighederne, at mundbind kan genbruges, når de bliver vasket. Det gør, at vi har værnemidler nok, siger sundhedsdirektøren.

Ikke bange Beslutningen bifaldes af de ansattes fagforening, FOA Sydsjælland, der længe har efterlyst bedre beskyttelse af de medarbejdere, som passer samfundets mest sårbare borgere.

- Vi bliver nødt til at passe på os selv for at beskytte borgerne, og jeg har ikke hørt fra nogen, der ikke synes det er helt okay, siger sektorchef i FOA Sydsjælland, Pia Paaske.

Hun fortæller, at medlemmerne er mest bekymret for at skræmme de ældre, når de møder op i hjemmet iført visir og mundbind.

- Det handler om at fortælle gamle fru Hansen, at hun ikke skal være bange, når hun ser os, siger Pia Paaske.

Samtlige medarbejdere i ældreplejen er blandt de kommunalt ansatte, der som de første er blevet tilbudt corona-test i det nyetablerede testcenter i Rådmandshaven.

- Superfint, siger sektorchefen i FOA Sydsjælland.

