Anne Steen er et livstykke, der stadig har lyst til at lære nyt og arbejde med ting, hun synes er spændende. På onsdag fylder hun 70.

Anne: Alder er ingen hindring

- Men på den anden side, så er det også vigtigt at fortælle historien om, at vi er mange, der stadig bidrager til samfundet, selv om vi er lidt oppe i årene, siger Anne Steen, citychef i Næstved gennem ni år og i dag indehaver af Anne Steen Kommunikation.

Umiddelbart tænkte hun, at der ikke var nogen grund til lige frem at reklamere med, at hun fylder 70, og ville være gået lidt stille med dørene.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her