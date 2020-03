Henning Gruber er meget begejstret for Teresa Kaban (billedet) og Henryk Blazaj. Privatfoto

Anmeldelse: Polsk bidrag til musikken på meget højt niveau

Næstved Musikforening har gjort det igen: Holdt koncert med to kunstnere på et meget højt niveau.

Søndag den 8. marts var to eminent dygtige polske musikere, Teresa Kaban og Henryk Blazaj, hhv piano og fløjte, inviteret til at give koncert i Musikforeningen, og de havde valgt at spille musik fra 1800-tallet og fortrinsvis fra Østeuropa.