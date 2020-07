Se billedserie Seks dage med musik på Herlufsholm Skole. Imponerede. Fotos: Nils Byskov Ottosen

Anmeldelse: Dronningen smilede til Beethoven

Næstved - 21. juli 2020

Af Jens Due

Sjællands kulturelle hovedstad Næstved havde fint besøg i sidste uge.

Thomas Kluges flotte maleri af Dr. Margrethe og samtidens malerier af komponisten Ludwig van Beethoven har det tilfælles, at de ikke smiler. Alligevel så jeg flere gange i ugens løb Margrethe smile til Ludwig, da jeg i sidste uge deltog i Herlufsholm Internationale Kammermusikfestival, HICSUM på Herlufsholm Kostskole.

Jeg er i hvert fald sikker på, at hun ville have gjort det, hvis hun havde været til stede og hørt al den fantastiske musik, der blev spillet i løbet af festivalen, som startede søndag den 12. juli og sluttede fredag den 17. juli, vel at mærke med flere koncerter hver eneste dag.

Imponerende!

Næstved Kommune har som ambition, at Næstved by skal være Sjællands kulturelle hovedstad, og det kan man med fuld ret sige, at den var i sidste uge. Niveauet kan ikke blive højere, end når man kombinerer den tysk-danske strygekvartet, Henschel Quartett, de danske kammermusikgrupper Nightingale String Quartet, Trio Vitruvi, den russiske fløjtenist Alene Walentin og den russiske pianist Dmitry Ablogin.

Fra byrådet deltog Charlotte Roest og Klaus Eusebius Jacobsen, og de kunne ved selvsyn og selvhør konstatere, at vi lige nu har niveau til at leve op til overskriften.

Årets festival havde Beethovens 250 års fødselsdag som gennemgående tema. Ikke al musikken var af ham, men der var en rød tråd tilbage til ham i de komponister og værker, man i øvrigt præsenterede. Når man tager i betragtning, hvor store værker, der blev opført, må man beundre musikernes indsats. Først og fremmest spillede de ufatteligt, nærmest himmelsk smukt, men det må have været et kolossalt og meget tidskrævende arbejde at indøve det. Alligevel var de meget "til stede" i nuet, og var med til at skabe en stærk forbindelse mellem dem selv og publikum. Med et lidt fortærsket udtryk nåede de ud over scenekanten.

At publikum kunne lide, hvad de fik, var tydeligt. Efter alle numre rejste de sig op i begejstring, og selv om det på mange måder var et distingveret publikum, var der adskillige bifaldende udråb som "Bravo" o.l. Ikke så underligt, for vi fik forkælet ører og sind i en sjælden grad.