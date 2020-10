Anmeldelse: Bibers musik satte mig næsten i trance

Strygerne var absolut i den gode ende, ingen fremhævet, ingen glemt. Trods lokalets lette kølighed, stemte de forbavsende flot og ydede en fin præstation. Til slut skal dirigenten roses for sit gode arbejde med værket. Der er meget at holde styr på, men det blev gjort overbevisende godt, så der var fine fraseringer og fællesskab over satserne.

Desværre kunne jeg ikke komme til flere af festivalens koncerter. Det kan jeg så gå og ærgre mig over, selvom jeg nok mest er til nyere musik. Men »al musik bliver jo klassisk med tiden«, og hvor er vi heldige at have flere forskellige musikforeninger her i byen. Nu mangler der kun, at folk prøver dem alle af. Tak for alle de mange gode aktiver for alle borgere i kommunen!