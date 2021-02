Anklager om bøde til butik: Det er en individuel vurdering

BilligBlomst i Holme-Olstrup har fået en bøde og har fået besked på at lukke butikken. Det kan så virke besynderligt, at kædens butikker i Aalborg, Randers og Aarhus fortsat kan have åbent.

Den lov, der bliver taget i anvendelse i disse sager, om hvorvidt butikker må have åbent eller ej, er »Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af Covid-19« under §10.

Hvad sælges der mest af?

Så er der måske nogen, der undrer sig over, at supermarkeder og varehuse kan sælge for eksempel radioer eller urtepotter, men her forklarer Ditte Obel Skriver, at der går man ind og ser på, hvad det enkelte supermarked eller varehus sælger mest af, og bliver der solgt flest dagligvarer, så er det lovligt at holde åbent - sådan som for eksempel Kvickly og Bilka gør.