Anklageren fremlagde ved Retten i Næstved en række beviser mod den 28-årige og kræver ham idømt op til tre et halvt års fængsel. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Anklager kræver 3,5 års fængsel til brandstifter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anklager kræver 3,5 års fængsel til brandstifter

Næstved - 28. februar 2020 kl. 03:49 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var lagt op til, at der skulle falde dom i en sag om brandstiftelse torsdag, men af flere årsager trak det hele ud.

For eksempel meldte et helt nyt vidne sig pludselig på banen sent aftenen forinden og fik, trods forsvarerens protester, lov at afgive forklaring. Et andet vidne havde i løbet af natten fundet ud af, at hun i sin oprindelige forklaring havde fået blandet rundt i nogle ting, så også hun fik lov at indtage vidneskranken på ny.

Dermed måtte den tiltalte - en 28-årig mand - også igen afhøres af forsvarer Knud Vedelsby og anklager Anne Marie Fink. Hun krævede i sin procedure op til tre et halvt års fængsel, hvis manden findes skyldig i to tilfælde af brandstiftelse, hvoraf det ene bragte andre menneskers liv i overhængende fare.

Den 28-årige nægter sig skyldig. Han er tiltalt for at sætte ild til en container på Parkvej i Næstved en lørdag aften i september sidste år samt godt to timer senere ikke langt derfra at stå bag to brande, som opstod samtidig i kælderrum i hver sin ende af en etageejendom på Bogensevej - hvor manden selv har bopæl.

I en psykologisk rapport bliver den tiltalte beskrevet som blandt andet at have en umoden personlighed, få sociale ressourcer og lavt selvværd. Netop det lave selvværd skulle ifølge anklageren spille ind i mandens motiv for forbrydelsen; nemlig at få opmærksomhed og skabe noget, hvor han selv spiller en aktiv rolle. Kort efter brandenes opståen var den 28-årige med til at slukke den ene, ligesom han bankede på dørene i en opgang og fik vækket beboerne, som kunne evakueres.

Da sagen trak ud, valgte Retten i Næstved at købe sig ekstra tid til at votere. Derfor falder der først dom på næste fredag.

relaterede artikler

Tre brande lørdag aften: Politiet har mistænkt i sagen 23. september 2019 kl. 05:56