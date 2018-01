Anklager beder dommere tro på barn i sag om sexmisbrug

Straffesager, der involverer børn som ofre, er ikke altid ligetil at afgøre. Det påpeger anklager Susanne Bluhm fredag i Retten i Næstved. Her skal nævninger og dommere afgøre, om en mor og hendes mand er skyldig i overgreb på kvindens nu 12-årige datter.

- I typiske straffesager har man vidner, der har overværet hændelser. Måske har man tekniske spor, siger hun i sin procedure.

Men ifølge anklageren er det ofte anderledes i sager om børn.

- Det er typisk kun forurettede og anklagede, der har været til stede, siger hun.

Det centrale opgave er at vurdere troværdigheden af de forklaringer, der har været. Dels af forurettede og dels af de tiltalte.

Ifølge anklageskriftet skal pigen have været udsat for voldtægter og andre seksuelle overgreb gennem seks år fra 2008 i familiens hjem i Sydsjælland.

Begge tiltalte er anklaget for blufærdighedskrænkelse, voldtægt og andet seksuelt forhold med barn under 12 år. Kvinden er yderligere tiltalt for incest med sin datter.

Men både den 49-årige mor og hendes 40-årige mand nægter sig skyldige.

Anklageskriftet bygger på det, som pigen har forklaret under en afhøring, fortæller Susanne Bluhm.

En video af afhøringen er tidligere blevet afspillet i retten bag lukkede døre.

- Nogle af de ting, jeg hæfter mig ved i forhold til hendes troværdighed, er, at hun bliver ked af det, når hun skal tale om de her overgreb, siger hun.

Pigens forældre gik fra hinanden i 2007. Siden da har de ikke haft en god kommunikation.

Moren er overbevist om, at det er pigens far, der har påvirket datteren. Men det er ikke sandsynligt, vurderer anklageren.

Bluhm lægger vægt på, at pigen har givet samme forklaring til en lærer, sin stedmor og ved afhøringen.

Det, man kan stille spørgsmålstegn ved, er antallet af overgreb og den periode, de har fundet sted i, mener anklageren.

Men forsvarerne får først mulighed for at procedere mandag. Her vil de fremlægge deres vurdering.

Derefter tager retten tirsdag stilling til spørgsmål om skyld og straf.

Sagen er rejst som en nævningesag. Det indikerer, at anklageren går efter mindst fire års fængsel.