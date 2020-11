Anklagemyndigheden accepterer nederlag i chikanesag

I anklagemyndighedens øjne var en mail til en anklager hos Statsadvokaten med ordlyden »jeg skal selvfølgelig ikke skrive mere til dig og ønsker mig ikke mere post fra dig som ydmyger mine verdi. Næstved er en meget lille by, det ved du bedst selv. Genoptagelse af sagen fortsætter snart, retfærdighed kommer til at vinde,« ulovlig.

Derfor var en kvinde fra en mindre landsby vest for Næstved på 53 år - ikke 63, som det fremgik af den oprindelige artikel her i Sjællandske - for et par uger siden ved Retten i Næstved anklaget for krænkelse af freden.

Hun forklarede dog, at hun ikke mente mailens indhold i chikaneøjemed, og på den baggrund valgte retten at frifinde hende.

Sagens anklager, Taruh Sekeroglu, fortalte her i avisen, at man overvejede at anke dommen til landsretten. Fristen på 14 dage fra domsafsigelse er nu udløbet, og det kan konstateres, at man har valgt at droppe den mulighed. Dermed slipper den 53-årige for en bøde på mindst 10.000 kroner.