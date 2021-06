Det har været en hård tid for Næstved Gymnasium og HF, hvor flere lærere er stået frem og har fortalt om det dårlige arbejdsmiljø på skolen. Foto: Rikke Bondesen

Anklage: Rektor beskyldte lærer for at stjæle 130.000 kr.

Næstved - 15. juni 2021 kl. 04:43 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Peder Wiben, tidligere lektor på Næstved Gymnasium og HF, ved ikke, hvorfra rektor Susanne Stubgaard fik ideen til at anklage ham for at fuske med sine vederlag, men hun beskyldte ham for at stjæle 130.000 kroner om året i et ikke nærmere angivet antal år under et møde på rektorkontoret.

Hun havde hidkaldt ham midt i undervisningen med besked om at møde op med det samme.

Han afviste kategorisk alle anklager og bad hende om at tjekke med regnskabsafdelingen. Om det skete vides ikke, da Susanne Stubgaard har valgt ikke at kommentere sagen i detaljer. Men et er sikkert - Peder Wiben hørte aldrig om sagen igen. Han fortæller, at han selv opgav at gå videre med sagen, da erfaringen sagde ham, at det kom der alligevel ikke noget ud af.

Han fortsatte sit arbejde som lektor, frem til han blev fyret i en sparerunde i 2016.

Skideballe Tidligere lektor på gymnasiet Janni Gram Viskum Rasmussen har også mentale blå mærker efter sit møde med rektor. Det kom helt bag på hende, da hun blev kaldt til en kammeratlig samtale fortæller hun til Sjællandske. Hun kunne ikke se, at hun havde gjort noget galt, men det var der andre, der kunne. Blandt andre Susanne Stubgaard.

Janni Gram Viskum Rasmussen var nærmest i chok, da hun forlod mødet. Hun endte nede på tillidsrepræsentantens kontor, mens hun græd, efter at være blevet heglet igennem af den øverste chef på gymnasiet.

- Jeg følte mig kørt over. Ingen ville lytte. Det var bare mig, der tog fejl, siger hun.

Efterfølgende fik hun et råd af sin tillidsrepræsentanten, der anbefalede at lade det ligge.

Dette er en ny historie i rækken af vidnesbyrd om arbejdsforholdene på Næstved Gymnasium og HF, som Sjællandske har bragt de seneste uger og fortsat vil gøre.

Efter først at have afvist alle beskyldninger om et dårligt psykisk arbejdsmiljø, har bestyrelsen for gymnasiet nu sat gang i en undersøgelse af forholdene. Det skete efter to stormøder mellem ledelse og hele lærerkollegiet.

Rektor Susanne Stubgaard skriver til Sjællandske:

- Hverken jeg eller andre, der er blevet forelagt sagen hos os, kan dog komme i tanker om noget, der tilnærmelsesvist skulle være tyveri omkring tidligere medarbejdere. Havde skolen haft mistanke om, at nogen skulle have begået noget kriminelt, var sagen straks blevet overgivet til politiet.

