Ankers Tivoli Park har netop arrangeret sankthansfest i Fuglebjerg til glæde for store og små. De kan slet ikke forstå, at byfesten kritiserer dem for at ville overtage konceptet. Foto: Bodil Pinholt

Ankers Tivoli afviser kritik: Ville ikke træde byfest over tæerne

Næstved - 27. juni 2019 kl. 21:10 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medejer af Ankers Tivoli Park, Frederik Anker Olsen, afviser blankt, at de skulle forsøge at overtage byfesten i Fuglebjerg ved at have arrangeret en tre dages sankthansfest i sidste weekend.

- Det har intet med en byfest at gøre. Det er to forskellige arrangementer med to forskellige tivolier. Vi fravalgte kræmmere, optog og reklamebanko, netop fordi vi ikke ville træde byfesten over tæerne, fortæller han.

- Det er overhovedet ikke for at overtage byfesten eller gøre dem ondt. Det var for at gøre noget godt for Fuglebjerg. Jeg er frygtelig ked af, hvis de mener, jeg har kostet dem penge, siger Frederik Anker Olsen til Sjællandske.

Medejeren fortæller, at der tidligere har været tivoli i Fuglebjerg i forbindelse med sankthans. Og med så lang tid til uge 36, hvor byfesten skulle have været afviklet, så Ankers Tivoli Park ingen problemer i at afholde en sankthansfest i byen på samme areal som byfesten.

- Der er så lang tid til, så jeg har svært ved at se, det kan få betydning. Jeg kan ikke se, jeg kan gøre nogen skade. Jeg vil Fuglebjerg det bedste, konstaterer Frederik Anker Olsen og fortæller at Ankers Tivoli Park er åben for dialog og gerne vil hjælpe byfesten med gode råd.