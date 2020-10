Troels Bojesen og Anja Otto har selv tegnet huset i Klosterlunden, byens nye villakvarter. Foto: Kim Palm

Anja og Troels har selv tegnet drømmehuset

Næstved - 10. oktober 2020 kl. 21:24 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Når man ikke kan få det man gerne vil have, må man gøre det selv.

Derfor har Anja Otto og Troels Bojesen selv tegnet deres nye hjem, et 216 kvadratmeter smart og funktionelt etplanshus med 68 kvadratmeter stor garage, der skaber plads til familiens biler.

- Med al respekt for færdigtegnede typehuse, så synes vi ikke, de leverede varen. Det blev for meget standard, derfor gik vi selv i gang med at tegne huset, fortæller parret, der flyttede til Klosterlunden 19. marts.

- Det var en spøjs oplevelse. Vi gik ude på den bare mark og måtte gætte os frem til, hvor vi boede. Men nu er vi her og det er godt, siger Troels Bojesen, der også er blevet formand for den lokale grundejerforening.

Netværk og familie

Parret kom fra Glumsø - som de egentlig var glad for. Udfordringen var, at børnene konstant skulle tage til Næstved for at gennemføre deres uddannelse. Derfor valgte parret at rykke i Klosterlunden.

- Med to velvoksne børn, der konstant søger mod Næstved, var vi ikke i tvivl om at det var her vi ville bo. Her er netværk og familie tæt på og tanken om at rykke tættere på København har aldrig strejfet os, siger Troels Bojesen.

Han er økonomidirektør og hun er butikschef. Det er den slags mennesker, der klarer sig selv og leverer flittigt med skattepenge til kommunen. Og dem bliver der snart mange flere af i Klosterlunden, hvor gravemaskinerne skaffer byggegrunde til folk, der vil flytte ind i noget nyt.