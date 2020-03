To unge mænd blev anholdt af politiet mandag aften. De var i besiddelse af stoffer og ulovlige våben.

Anholdt med stoffer og våben i bilen

Af Mia Than West

Da bilen blev ransaget, fandt politiet to klumper hash af 1,2 gram pr. klump, en pose med 0,8 gram kokain, en hardballpistol, en foldekniv med et blad på 7,5 centimeter og en pebberspray.

Den 19-årige mand, der er fra Næstved, blev derfor anholdt klokken 21.35 og sigtet for både narkotikakørsel og for at overtræde både våbenloven, knivloven og lov om euforiserende stoffer. Han blev løsladt igen klokken 22.45.