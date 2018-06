Fire personer er nu alle varetægtsfængslet for deres roller i drabsforsøget, som fandt sted i en lejlighed på Østre Ringvej 13. november 2017. Foto: Preben Madsen/Media Næstved Foto: Picasa

Anholdt i rockerborg og fængslet for drabsforsøg

Næstved - 01. juni 2018 kl. 05:57 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forvejen sad den 34-årige præsident for Bandidos i Næstved varetægtsfængslet, ligesom en 26-årig rocker, i sagen om et drabsforsøg 13. november sidste år på Østre Ringvej.

Men sagen har alligevel været langt fra opklaret, for politiet har ledt efter den sidste mand, som, efter deres opfattelse, var med oppe i lejligheden, hvor en 25-årig mand blev skudt i alt seks gange.

Indtil onsdag, hvor ordensmagten rykkede ud til Bandidos' rockerborg i Ringstedgade og anholdt en 27-årig mand. Han blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved, hvor han var iført mørkegrøn t-shirt og grå shorts. Den lave mand, hvis ene arm er komplet dækket af tatoveringer, blev varetægtsfængslet frem til 27. juni.

Ved drabsforsøget i november blev offeret skudt i både mave, arme og ben. Han var i overhængende livsfare men overlevede efter at have tilbragt en del dage i koma.

Mandens hund blev også skudt, da gerningsmændene trængte ind klokken 3.45. Den døde.

I første omgang var politiet på bar bund, men efter godt en måneds intens efterforskning lykkedes det at anholde de to i starten af artiklen nævnte personer. Den 26-årige er sigtet for, ligesom manden, som netop er blevet fængslet, at have været oppe i lejligheden og skyde.

Rockerpræsidenten er sigtet for at planlægge drabsforsøget, samt fire andre forhold - herunder handel med mindst 70 kilo hash til en værdi af 3,15 millioner kroner.

Desuden blev en 40-årig kvinde også varetægtsfængslet for at have været en del af den omfattende hashhandel - samt for at have skaffet våbnet, der blev brugt på Østre Ringvej.

Ved grundlovsforhøret nægtede den 27-årige sig skyldig i både drabsforsøget samt to tilfælde af besiddelse af våben under særligt skærpende omstændigheder.

Det ene forhold handler om en ukendt pistol, som blev brugt i lejligheden på Østre Ringvej, mens det andet handler om en Husqvarna-maskinpistol, som blev fundet under en ransagning i rockerborgen, der blev foretaget i forbindelse med mandens anholdelse.

Hvad motivet var for, at den 25-årige skulle skydes, vides ikke. Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre trods protester fra Sjællandske, og politiet ønsker ikke at oplyse mere om sagen på nuværende tidspunkt.

