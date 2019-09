Se billedserie Både formand for Folkeskovens Frivilliglaug Charlotte Roest (th.) og Anette Borberg Jensen var fascineret over oppyntningen til showet. Privatfoto

Anette om verdenspremiere: Det var magisk

Næstved - 16. september 2019

Med en snackkurv og en kande kaffe under armen drog Anette Borberg og syv andre fra Folkeskovens Frivilliglaug i Tappernøje lørdag ud til skovtårnet ved Camp Adventure i Rønnede. Her overværede de en verdenspremiere i form af et indsamlingsshow til gavn for klimaet. Danmarks Naturfredningsforening og TV2 var gået sammen om velgørenhedsshowet »Danmarks planter træer«. Formålet var at samle penge ind til plantning af træer i Danmark, fordi træer er med til at suge CO2 ud af atmosfæren. Lokationen og set-uppet passede perfekt til formålet.

- Vi kom gående af de små stier ind imellem træerne og blev mødt at det smukke skovtårn, som blev oplyst i de smukkeste farver, beretter Anette Borberg Jensen.

Ud over en stor interesse for naturen og klimaet, så deltog Anette Borberg Jensen også ved indsamlingsshowet af en anden grund. Sammen med Næstved Kommune har hun og Folkeskovens Frivilliglaug nemlig ansøgt om at blive udvalgt til at få del i de midler, som blev samlet ind lørdag aften. Lauget har søgt om penge til at plante i alt 5000 træer i området omkring den eksisterende folkeskov i Tappernøje.

- Vi vil plante træerne for klimaet og områdets skyld, siger hun.

For Anette Borberg Jensen var det en oplevelse, som hun ikke kan sammenligne med noget andet.

- Det føltes nærmest magisk at være så intens tæt på så vigtigt et arrangement, og så samtidig sidde ude i naturen under åben himmel, siger hun og forklarer hvordan lyset i skovtåret skiftede fra den ene smukke farve til den anden.

Inden showet havde præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding meldt ud, at målet var at samle nok penge ind til at kunne plante én million træer.

Ét træ koster 20 kroner, så håbet var 20 millioner kroner. Da klokken nærmede sig 22.00 og det storslåede show var ved at være slut, tikkede resultatet ind: 914.233 træer.

Den første live-transmitterede indsamling til gavn for klimaet fik danskerne til at donere knap 18,2 millioner kroner. Anette Borberg Jensen fortæller at det gav et sus igennem publikum da resultatet blev læst op.

- Jeg tror virkelig at alvoren omkring klimaet er gået op for os, og det er et imponerende show og resultat.

