Andagt: Sjette søndag efter påske - Fuglebjerg kirke

Mange kirker og præster har under coronakrisen formidlet det kristne budskab via de sociale medier, deres egne hjemmesider eller her på sn.dk.

Nu forbereder man sig dog langsomt på en genåbning af kirkerne efter den 18. maj, hvor kun et begrænset antal deltagere må lukkes ind.

Se andagten for søndag den 24. maj, som i kirkekalenderen er den sjette søndag efter påske, fra Fuglebjerg kirke.

Medvirkende:

Birgitte Johannesen, sognepræst

Nete Prahl-Lauersen, kirkesanger

Anders Juhl, organist