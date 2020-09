Alle børnene og de unge har modtaget en flot, bærbar computer af mærket Hewlett-Packard. Modtagerne er i alderen 10-19 år. Foto: Børnehjælpsdagen

Send til din ven. X Artiklen: Anbragte Viktor har fået ny computer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anbragte Viktor har fået ny computer

Næstved - 06. september 2020 kl. 18:27 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anbragte børn og unge fra hele landet har fået en digital opgradering, så de nu er bedre rustet til deres skole eller uddannelse.

Endnu engang har organisationen Børnehjælpsdagen nemlig uddelt spritnye, bærbare computere til børn og unge, der bor hos en plejefamilie eller på et opholdssted - også i Næstved Kommune.

16-årige Viktor, der bor hos en plejefamilie i Tappernøje, er blandt i alt 150 modtagere, som har fået en ny pc op til skolestart:

- Det betyder meget for mig, at jeg har fået min egen computer. Nu kan jeg gemme mine skolesager og spil, uden at nogen piller ved eller ødelægger dem. Den nye computer er god, fordi den ikke hakker - og så kan jeg tage den med ind på mit værelse. Jeg bruger den også nogle gange til at snakke med mine kammerater, forklarer Viktor, der netop er startet i 9. klasse.

Lige vilkår for alle

For en stor del af de anbragte børn og unge gælder, at de ikke har mulighed for at få eller spare op til deres egen computer. De er afhængige af at låne computere fra deres plejefamilie, dele med andre børn på deres opholdssted eller nøjes med langsomme skolecomputere, som de ikke må tage med hjem.

På den baggrund har de anbragte børn og unge en risiko for at blive hægtet af den digitale udvikling. Det medfører også, at mange føler sig anderledes - og dårligere stillet - end børn, der kommer fra traditionelle familier.

Indsatsen hedder Børnenes IT-Fond og er støttet af Egmont Fondens program »En Håndsrækning«. Siden 2011 har Børnehjælpsdagen uddelt computere til cirka 5100 anbragte børn og unge fra hele landet - heraf til 120 anbragte børn og unge fra Næstved Kommune.