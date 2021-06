Tidligere redaktør på Sjællandske Mogens Lorentzen har kendt Søren Revsbæk, siden han som VU-formand mødte op på redaktionen. Kort efter var han medlem af byrådet. Det blev til 32 år. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Analyse: Det bliver et tab for Venstre

Næstved - 15. juni 2021 kl. 16:58 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Det er en virkelig markant skikkelse, der nu siger farvel til byrådet. 32 år med en sikker plads i kommunens øverste organ.

En mand, der aldrig var bange for at stå alene eller tale hvem som helst imod. En irriterende og besværlig politiker, som ofte havde ret. Og som besidder byrådets måske skarpeste hoved.

Sjællandske har spurgt den tidligere lokalredaktør Mogens Lorentzen om en analyse af Søren Revsbæks tid i byrådet... noget af den i hvert fald.

Han har kendt Søren Revsbæk, siden denne gik med politisk ble.

- Jeg mødte ham, da han kom op på redaktionen. Han var formand for VU, og han kom sammen med Venstres daværende lokalformand, siger han.

Mogens Lorentzen fortæller, at Søren Revsbæk er søn af en anden markant lokalpolitiker Frank Martens (K), og de nåede faktisk at sidde i byrådet sammen.

- De sad begge i Økonomiudvalget, og jeg kan huske, at borgmester Henning Jensen (S) ikke var begejstret for at have far og søn siddende der, siger Mogens Lorentzen og griner.

Ridserne Søren Revsbæk kom i byrådet ved valget i 1989 og markerede sig som en stemmesluger, og en kritisk politiker, som nogen opfattede som negativ, fortæller Mogens Lorentzen.

Men han arbejdede for sagen og efter lidt skuffende at blive formand for et hensygnede Havneudvalg, avancerede han til gruppeformand i Venstre og viceborgmester.

I 2001 fik han de første ridser i lakken, da han sammen med tre embedsmænd blev tiltalt for fusk med nogle tilladelser til at bygge vindmøller ved Klinteby.

- Han blev frikendt i byretten, men anklageren ankede til Landsretten. Der blev han også frikendt, men Søren Revsbæk blev degraderet til at stå nederst på Venstres liste ved næste valg, fortæller Mogens Lorentzen.

Det lykkedes dog den unge politiker at springe listen og få flest stemmer. Han slap med nogle små ridser i renommeet.

En skarp politiker Mange har beundret Søren Revsbæk talegaver - også politiske modstandere, og Mogens Lorentzen tøver ikke med at kalde ham en oratorisk begavelse.

- Han er skarp, måske den skarpeste i byrådet, siger han.

Mogens Lorentzen kan godt huske, da han skrev, at Søren Revsbæk var den bedste borgerlige borgmester, Næstved aldrig fik. Han mener dog, at han citerede Søren Revsbæks far Frank Martens.

Den snart tidligere Venstreprofil har dog også nogle udfordringer. Han opfattes af nogle som introvert. Han fremstår ofte lukket, måske en kende arrogant - dog uden at være det.

- Han er ikke en, der går i folk med træsko på ligesom Carsten Rasmussen, siger Mogens Lorentzen.

Rykker ned Ved den store strukturreform i 2006-7 blev Søren Revsbæk henvist til at spille anden- eller tredje violin i det nye byråd i Næstved.

Tidligere borgmester i Fladså Hans R. Hansen blev den nye Venstrechef, dog uden at kunne levere borgmesterposten. Det lykkedes heller ikke for efterfølgeren Karsten Nonbo, som hellere ville koncentrere sig om sin Folketingsplads.

Ved valget i 2017 kæmpede Søren Revsbæk med selvsamme Karsten Nonbo og Venstres nuværende leder Kristian Skov-Andersen om at blive Venstres leder. I dag er Søren Revsbæk tilbage, hvor han begyndte, vurderer Mogens Lorentzen.

- Han er i opposition til alle. Rebellen. Det skaber splid. Der er åbenlys uenighed. Nogle mener, at han lægger snubletråde ud for Kristian Skov-Andersen, siger han.

Mogens Lorentzen vurderer, at tabet af Søren Revsbæk vil blive et tab for partiet, og han kalder kandidaterklæringen, som Søren Revsbæk ikke ville underskrive, for en markant håndfæstning.

- Det er det værktøj, man har søgt for at lukke munden på ham, siger han.

Søren Revsbæk var en markant politiker, der satte sit præg på Næstved i 30 år.

Han stod bag det, der nu er blevet til den østlige omfartsvej, og de senete 8 til 10 år er det især skoleområdet, der har haft hans bevågenhed.

- Venstre taber på, at Revsbæk stopper. Han ville have trukket stemmer, siger Mogens Lorentzen.

