Analog åbningsfest på Axeltorv

Næstved - 04. oktober 2021 kl. 20:23 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Det foregik helt analogt, da Googles nye digitale læringssted på Axeltorv i Næstved blev indviet mandag.

Trods borgmesterlig snak om, at Næstved har været købstand siden 1140, så var åbningen af Den Digitale Handelsby dog også et stærkt bevis på, at Næstved gerne vil den digitale fremtid.

- Over 25 procent af de private arbejdspladser i Næstved ligger i dag i detailhandelen, så handelen er afgørende for vores lokalsamfund. Vi skal også være en stærk handelsby om 30 år, sagde borgmester Carsten Rasmussen i sin åbningstale.

- Nu har vi overlevet coronaen. Nu handler det om at overleve fremtiden, sagde Malou Aamund, Googles danske direktør og pointerede, at der er brug for en kombi af fysisk og digital forretning, hvis man skal klare sig fremover, nu hvor folk under corona har vænnet sig til at handle meget mere på nettet.

- Det her er et sindssygt ambitiøst og spændende projekt, siger Malou Aamund.

Næstved løfter Danmark - Jeg har aldrig før hørt om noget lignende, sagde Peter Kjær, administrerende direktør i PostNord Danmark, som er blandt partnerne, der bidrager til Næstved-satsningen.

Postnord Danmark har også formået at følge med tiden.

- Det er slet ikke så svært. Der er relativt få ting, man skal være dygtig til, siger han, der omtaler e-handel som en kæmpe mulighed og i øvrigt ikke havde ventet, at det under corona lykkedes også at få mange ældre borgere med ombord. Postnord håndterer således samme mængde pakker nu som under nedlukningen.

- Nu bringer vi Næstved op i den næste liga, og så bruger vi Næstved til at løfte hele Danmark, siger Peter Kjær.

Lokalt hit Selv om mange stadig mangler digitale kompetencer, så blev Helle Engbork fra Egnbork og Stinne Gorell fra By Hand & Nature brugt som lokale cases på, hvordan man kan klare sig digitalt.

Da Helle Engbork åbnede sit butik i 2015, tænkte hun, at det kunne vær en god idé at vise, hvilket tøj hun havde på.

- Folk fra Esbjerg ville gerne købe det, så i starten betalte de med MobilePay, men allerede i 2016 åbnede jeg webshoppen, fortalte Helle Engbork, der sidste år også åbnede lavede webbutik og pakkelager lige overfor tøjbutikken:

- Fordi jeg ikke altid havde det tøj i butikken, som kunderne havde set på nettet, forklarede hun, der glæder sig over turister fra det øvrige Danmark, som kigger ind, når de er på ferie for lige at se, hvordan den fysiske forretning ser ud.

Grøn agenda Stinne Gorell har en anden tilgang til tingene, da hun lægger stor vægt på den grønne agenda.

- Den grønne profil overskyffer alt andet, og vi var længe om at komme på nettet, da vi aldrig holder udsalg og derfor ikke helt vidste, hvordan vi skulle gribe det an, siger Stinne Gorell, der i dag driver By hand & Nature på Hjultorv men også har en fysisk butik på Frederiksberg og en webshop, sammen med Lise Thomsen.

Bæredygtighed er noget alle nye iværksættere bør indtænke, lyder hendes råd.

Pæn interesse - Det er rigtig spændende, og der er ingen modsætning mellem at drive en fysisk og en digital butik, siger citychef Daniel Lillerøi, som var at finde blandt gæsterne ved åbningen.

- For detailhandelen er der rigtig meget markedsføring at blive klogere på. Her kan man blive klogere på, hvordan man spotter, hvilke kunder man skal gå efter om en måned og om et år, siger han, der understeger, at det ikke nytter noget at kæmpe mod udviklingen.

- Det giver meget mere mening at være med til at præge den, siger han. Der er nu mulighed for at blive meget klogere på alt muligt digitalt de næste seks uger, hvor der er tilbud om gratis at deltage i mere end 65 kurser og arrangementer i regi af Den Digitale Handelsby.